Eintracht-Idole glauben an Frankfurter Champions-League-Qualifikation

Eintracht Frankfurt hat sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. Derzeit stehen die Hessen auf Platz 4 der Bundesliga, der zur Qualifikation an der Champions League berechtigt. Die Idole der Eintracht sind überzeugt, dass der Klub nächste Saison wirklich in der Königsklasse dabei ist.

„Was die Mannschaft spielt, ist erste Sahne“, sagt Jürgen Grabowski in SPORT BILD. Der ehemalige Stürmer, der 1980 den Uefa-Cup mit Frankfurt gewonnen hat und 1974 Weltmeister mit Deutschland wurde, erklärt zudem. „Ich traue der Eintracht alles zu. Platz 2 in der Liga und den Einzug ins Pokalfinale halte ich für möglich.“ Karl-Heinz Körbel, der mit Frankfurt viermal den DFB-Pokal gewonnen hat, ergänzt: „Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken – außer vor Bayern München vielleicht. Das hat die Mannschaft verstanden. Deshalb kann es ein großes Jahr für Frankfurt werden.“ Davon ist auch Andreas Möller überzeugt. Der Frankfurter Bub, Weltmeister von 1990, sagt in SPORT BILD: „Die Mannschaft hat Power. Genau dieses Durchsetzungsvermögen ist international gefragt. Die Mannschaft hat die Qualität, um nächste Saison in Europa dabei zu sein. Sie hat sogar die historische Chance, sich erstmals für die Champions League zu qualifizieren. Das würde den ganzen Verein auf eine andere Stufe heben.“ Quelle: SPORT BILD

