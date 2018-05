Favre über BVB-Posten: „Das sind nur Gerüchte und Spekulationen“

Der ehemalige Bayern-Star Dante (34) spricht in den höchsten Tönen von Lucien Favre. „Er ist ein Trainer, der jede Mannschaft besser machen kann. Er bleibt sich und seinen Ideen treu, das macht ihn und uns stark“, sagt der Kapitän von OGC Nizza im SPORT BILD-Interview über seinen Coach, der bei Borussia Dortmund als designierter Nachfolger von Peter Stöger gilt.

Favre hat Nizza in dieser Saison von Platz 18 auf 6 geführt und kämpft vor dem letzten Spieltag am Samstag in Frankreichs Ligue 1 um den Einzug in die Europa League.

„Er ist mit der schwierigen Situation sehr gut umgegangen. Er hat unsere Probleme sehr gut analysiert und war dabei auch kritisch mit sich und uns. Danach haben wir große Schritte nach vorne gemacht“, erklärt Dante in SPORT BILD. „Wir haben gespürt, dass der Trainer trotz der schlechten Ergebnisse weiter an uns glaubt. Das ist seine Qualität.“

Favre selbst wollte sich gegenüber SPORT BILD nicht zu seiner Zukunft äußern. „Das sind nur Gerüchte und Spekulationen. Ich kümmere mich nur um mein Team hier“, sagte der Schweizer, als SPORT BILD ihn in Nizza traf.

