Champions League (Frauen): Auftakt mit Ausrufezeichen: Barcelona schlägt Bayern 7:1, Lyon siegt in London

Der neue Liga-Phasen-Modus der UEFA Women’s Champions League startet furios: Barcelona fegt Bayern mit 7:1 vom Platz, Titelverteidiger Arsenal verliert daheim 1:2 gegen Lyon – Matchwinnerin: Melchie Dumornay. Dazu Juventus–Benfica 2:1 und Paris FC–OH Leuven 2:2. Am Mittwoch (08.10.) folgen fünf Partien, u. a. Wolfsburg–PSG und Real Madrid–Roma. Ergebnisse von Dienstag: UEFA; Einordnung/Live-Updates: ESPN und Guardian.

Der Champions-League-Auftakt hat die Kräfteverhältnisse eindrucksvoll sortiert – und zugleich die Schlagzeilen geliefert. In Barcelona entschieden die Katalaninnen das Spitzenspiel gegen den FC Bayern früh: Alexia Putellas legte nach wenigen Minuten vor, Ewa Pajor und Clàudia Pina schnürten Doppelpack, dazwischen trafen Esmee Brugts und Salma Paralluelo – 7:1 das brutale Endergebnis.

Bayern kam nur kurz vor der Pause zum Anschluss und verlor danach komplett die Ordnung. In London gewann OL Lyonnes beim Titelverteidiger Arsenal 2:1: Alessia Russo brachte die Gunners zwar in Führung, doch Melchie Dumornay drehte die Partie mit einem Doppelschlag – der Favoritinnen-Check zum Start geriet damit deutlich. Ebenfalls stark: Juventus bezwang Benfica dank eines seltenen Doppelpacks von Innenverteidigerin Cecilia Salvai (2:1). Paris FC verspielte gegen OH Leuven eine 2:0-Pausenführung (2:2), das belgische Debüt in der Liga-Phase endete dennoch als Achtungserfolg. Diese vier Resultate bestätigen zwei Trends: Spitzenteams bestrafen jeden Fehler eiskalt – und die neue Liga-Phase liefert bereits am 1. Spieltag echte Hochkaräter.

Ergebnisse Dienstag, 07.10.2025 (offiziell):

Barcelona – Bayern München 7:1 (Putellas, Pajor ×2, Brugts, Paralluelo, Pina ×2 / Bayern 1x),

(Putellas, Pajor ×2, Brugts, Paralluelo, Pina ×2 / Bayern 1x), Arsenal – OL Lyonnes 1:2 (Russo / Dumornay ×2),

(Russo / Dumornay ×2), Juventus – Benfica 2:1 (Salvai ×2 / Alves),

(Salvai ×2 / Alves), Paris FC – OH Leuven 2:2 (Corboz, Mateo / Everaerts, Pusztai).

Mittwoch, 08.10.2025 (angesetzt – Ergebnisse folgen nach Abpfiff):

Twente – Chelsea (18:45 CET),

(18:45 CET), Real Madrid – AS Roma (18:45 CET),

(18:45 CET), SKN St. Pölten – Atlético de Madrid (21:00 CET),

(21:00 CET), Manchester United – Vålerenga (21:00 CET),

(21:00 CET), VfL Wolfsburg – Paris Saint-Germain (21:00 CET).

Barcelona sendet ein Titel-Signal, Lyon bestätigt seine Klasse – Arsenal und Bayern müssen sofort Antworten finden. Heute stehen mit Wolfsburg (gegen PSG) sowie den Debüts von Real Madrid und Manchester United weitere Prüfsteine an. Sobald die Mittwochspartien abgepfiffen sind, lassen sich daraus Trends für die ersten Liga-Phasen-Wochen ableiten.

