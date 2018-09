2. Bundesliga: Dresden gewinnt in Regensburg

Am fünften Spieltag in der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden auswärts gegen den SSV Jahn Regensburg mit 2:0 gewonnen.

Torschütze in der 22. Minute war Aias Aosman, der nach einem Dresdner Konter einen Abpraller verwertete. Nach einer schwachen Anfangsphase wirkte das Führungstor durch Aosman wie ein Motivationsschub in einer insgesamt ziemlich ausgeglichenen Partie. Dario Dumic traf nach der Pause nach einem Freistoß in der 52. Minute. Regensburg hatte wenige Torchancen, die jedoch auch nicht verwertet wurden.



Parallel spielten am Freitagabend der 1. FC Union Berlin und der MSV Duisburg 2:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur