Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Edin Terzic wird TV-Trainerexperte bei RTL

Edin Terzic wird TV-Trainerexperte bei RTL

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 11:52 durch Sanjo Babić
Edin Terzic (2023)
Edin Terzic (2023)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Edin Terzic, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, wird künftig als TV-Trainerexperte für RTL im Einsatz sein. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Terzic absolviert seinen ersten Auftritt demnach am 7. September. Ab 19:05 Uhr ist der 42-jährige DFB-Pokalsieger unter anderem im Vor- und Nachlauf des DFB-Länderspiels gegen Nordirland an der Seite von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu sehen.

"Edin Terzic steht für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel", sagte Ivo Hrstic, Ressortleiter Sport bei RTL News. Als Trainer mit internationaler Erfahrung bringe er wertvolle Perspektiven mit, die die Berichterstattung stärken werde.

Terzic fungierte zwischen Dezember 2020 und Sommer 2024 zweimal als Cheftrainer von Borussia Dortmund und gewann im Jahr 2021 den'¯DFB-Pokal mit dem BVB. Außerdem gelang ihm 2024 auf internationaler Bühne der Einzug ins Finale der Champions League. Ein Jahr zuvor war er mit dem Revierclub nur knapp am Gewinn der Deutschen Meisterschaft gescheitert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wunsch in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige