F1: Norris gewinnt in Abu Dhabi - McLaren Konstrukteurs-Weltmeister

McLaren-Pilot Lando Norris hat den Großen Preis von Abu Dhabi gewonnen und seinem Team so die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gesichert. Er fuhr am Sonntag beim Saisonfinale vor den beiden Ferrari-Fahrern Carlos Sainz und Charles Leclerc über die Ziellinie.

McLaren war mit einem Vorsprung von 21 Punkten auf Ferrari in das Rennen gegangen und Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri starteten auch von den ersten beiden Plätzen. Kurz nach dem Start kam es allerdings zu einer Berührung zwischen Piastri und dem bereits feststehenden Einzel-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Piastri wurde in der Folge zwischenzeitlich bis ans Ende des Feldes durchgereicht. Da Norris aber souverän an der Spitze fuhr, war der Titel für McLaren dennoch nicht gefährdet.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes), Verstappen, Pierre Gasly (Alpine) und der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas). Fernando Alonso (Aston Martin) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Piastri auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur