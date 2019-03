2. Bundesliga: HSV gewinnt glanzlos gegen Fürth

Im Montagsspiel der 2. Bundesliga hat der HSV mit 1:0 gegen SpVgg Greuther Fürth gewonnen.

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg standen die Hamburger vor der Begegnung unter Zugzwang. Personell musste HSV-Trainer Hannes Wolf kurzfristig auf seinen Torhüter Pollersbeck verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzte. Ihn ersetzte Tom Mickel. Fürth zeigte sich unter Neu-Trainer Stefan Leitl in den letzten Begegnungen verbessert. Aus drei Spielen holten die Fürther fünf Punkte. Dementsprechend mutig trat die Spielvereinigung in der ersten Halbzeit auf. Mit dem extrem hohen Pressing der Gäste tat sich der HSV ungemein schwer, sodass viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau auf beiden Seiten wenig Torraumszenen entstehen ließen. Folgerichtig ging es torlos in die Pause, was die HSV-Fans mit Pfiffen quittierten. In der 67. Minute flog der Fürther Green nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. In der Folge wirkte der HSV engagierter und optisch überlegen. Doch auch in Überzahl schafften es die Hamburger nicht, sich zwingende Chancen zu erspielen. Bis Aaron Hunt in der 85. Minute nach einer scharfen Flanke von Narey den glücklichen Siegtreffer erzielte.



Der HSV steht nun wieder auf Rang zwei. Fürth ist Zwölfter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur