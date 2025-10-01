CL: Europäische Königsklasse mit klaren Kanten – Bayern souverän, Real furios, Tottenham rettet Punkt

UEFA und Reuters melden einen torreichen Champions-League-Dienstag: Der FC Bayern siegte klar beim Pafos FC, Real Madrid feierte dank Kylian Mbappé einen Kantersieg, während Eintracht Frankfurt bei Atlético Madrid unterging; The Guardian bestätigt zudem Galatasarays 1:0 gegen Liverpool.

Der zweite Spieltag der Ligaphase lieferte am Dienstag einen Mix aus Favoritensiegen und späten Wendungen. Bayern München gewann auswärts beim zyprischen Neuling Pafos FC deutlich. Real Madrid dominierte bei Kairat Almaty, auch dank eines Dreierpacks von Kylian Mbappé. Eintracht Frankfurt musste sich in Madrid einem entfesselten Atlético beugen. Chelsea holte gegen Benfica den ersten Dreier, Inter blieb daheim ohne Gegentor. In Bodø rettete Tottenham spät ein Remis. In Istanbul rangen leidenschaftliche Gastgeber Liverpool nieder. Marseille setzte gegen Ajax ein Ausrufezeichen.

Die vollständigen Ergebnisse des 30.09.2025:

• Pafos FC – Bayern München 1:5

• FC Kairat Almaty – Real Madrid 0:5

• Atlético Madrid – Eintracht Frankfurt 5:1

• Chelsea – Benfica 1:0

• Inter – Slavia Praha 3:0

• Bodø/Glimt – Tottenham 2:2

• Galatasaray – Liverpool 1:0

• Marseille – Ajax 4:0

• Atalanta – Club Brugge 2:1

Analyse: Bayerns Offensivwucht trug auch im zweiten Auftritt der neuen Ligaphase. Reals Mbappé unterstrich seinen Frühform-Lauf mit einem Hattrick. Für Frankfurt war Atléticos Intensität zu hoch, die Niederlage fiel am Ende deutlich aus. Chelseas Arbeitssieg stoppte den Fehlstart, Inter überzeugte erneut in der Balance. Tottenham zeigte Moral im arktischen Flutlicht, während Galatasaray mit hoher Energie eine stabile Liverpool-Defensive knackte. Marseilles früher Doppelschlag stellte die Weichen, Atalanta drehte spät gegen Brügge.

Quelle: ExtremNews



