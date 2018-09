Milliardär Kühne hat für HSV-Anteile noch keinen Käufer

Der Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne will beim Hamburger Sportverein aussteigen - findet aber bislang noch keinen Käufer. "Es ist ein Drama, wie der Verein in sich zusammengefallen ist. Ich bleibe aber ein Fan, auch nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga", sagte Kühne der "Welt am Sonntag". Er sehe im Moment kein Konzept, für das es sich lohne, weiterhin Geld zu investieren.

"Ich muss mich jetzt selbst disziplinieren. Deshalb will ich meine Anteile loswerden", sagte Kühne. Einen Käufer habe er noch nicht gefunden. Der Verein müsse jetzt erst einmal kleinere Brötchen backen. "Ich schließe aber auch nicht aus, dass ich irgendwann einmal zurückkomme", sagte der Unternehmer. Quelle: dts Nachrichtenagentur

