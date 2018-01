Start der Eintracht eAdler Challenge

Im Turniermodus werden zwei Adlerträger gesucht, die für die Eintracht in der Virtuellen Bundesliga als E-Gamer antreten.

Eintracht Frankfurt nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal am offiziellen E-Sport Contest der DFL teil: der Virtuellen Bundesliga „VBL18“. Hier ermitteln die nominierten E-Sportler von 16 Bundesliga-Klubs sowie EA Online-Qualifikanten auf den Konsolen Microsoft Xbox One und Sony Playstation 4 den Deutschen Meister im Game „EA SPORTS™ FIFA 18™“.

Der Ablauf der VBL18 ist folgender: Die 32 Vertreter der Bundesligisten messen ihre Kräfte untereinander sowie mit den 32 Online-Qualifikanten im Rahmen des Playoff-Wochenendes am 10. und 11. März in Düsseldorf. Dort werden die besten acht Spieler je Konsole ermittelt, die sich dann am 31. März / 1. April im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Wettstreit um ein Preisgeld und den Titel des Meisters der Virtuellen Bundesliga gegenüberstehen.

Zuvor gilt es aber erst einmal im offenen Wettbewerb die beiden Adlerträger für die VBL zu finden: einen für Xbox und einen für die Playstation. Es wird selbst ein zweistufiges Turnier durchgeführt, um die besten zwei an den Controllern zu finden. Mitmachen kann an dieser „Eintracht eAdler Challenge“ jeder. Die Registrierung erfolgt über eine eigene Landingpage.

Der Weg führt dann über eins von insgesamt vier Onlineturnieren (je zwei pro Konsole) am Donnerstag, 8. oder Sonntag, 11. Februar. Deren Viertelfinalisten treten am Sonntag, 25. Februar, im Eintracht-Outfit an, um im direkten Duell der ambitioniertesten eAdler den jeweils Besten je Konsole zu finden. Neben der Mission gibt es im On- wie Offlineturnier weitere tolle Preise zu gewinnen.

>> Zur Eintracht eAdler Challenge Landingpage: https://eintracht.ngl.one/

Die Eckdaten:

Mi, 07.02.: Registrierungs- und Anmeldeschluss zur Eintracht eAdler Challenge (max. 1.024 Teilnehmer möglich)

Do, 08.02.: Online-Qualifikationsturniere 1 (Xbox und PS4)

So, 11.02.: Online-Qualifikationsturniere 2 (Xbox und PS4)

So, 25.02.: Eintracht eAdler Challenge

10. / 11.03: Playoff-Turnier der Virtuellen Bundesliga in Düsseldorf

31.03 / 01.04: VBL Finale im Deutschen Fußballmuseum Dortmund

Quelle: Eintracht Frankfurt Fussball AG