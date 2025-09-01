Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Eintracht Frankfurt verleiht Dina Ebimbe nach Frankreich

Eintracht Frankfurt verleiht Dina Ebimbe nach Frankreich

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 13:29 durch Sanjo Babić
Éric Junior Dina Ebimbe (2020), Archivbild
Éric Junior Dina Ebimbe (2020), Archivbild

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe bis Saisonende an den französischen Erstligisten Stade Brest ausgeliehen. Der Bundesligist teilte am Montag mit, dass der 24-Jährige mit sofortiger Wirkung nach Frankreich wechselt.

Dina Ebimbe war im August 2022 zunächst leihweise von Paris Saint-Germain nach Frankfurt gekommen und wurde ein Jahr später fest verpflichtet. Insgesamt bestritt der Franzose 85 Pflichtspiele für die Eintracht, in denen er 15 Tore erzielte und acht Vorlagen gab.

Der Spieler besitzt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Stade Brest verfügt über eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, die nach der Leihe gezogen werden kann.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

