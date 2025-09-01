Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Eintracht Frankfurt verleiht Nkounkou nach Turin

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Eintracht Frankfurt e.V.
Eintracht Frankfurt leiht den Linksverteidiger Niels Nkounkou an den italienischen Serie-A-Klub Torino FC aus. Der Verein teilte am Montag mit, dass die Leihe bis zum Ende der Saison 2025/26 gilt und eine Kaufverpflichtung enthält.

Der 24-jährige Franzose war im September 2023 von AS Saint-Étienne nach Frankfurt gekommen und hatte einen Vertrag bis 2028. In zwei Spielzeiten kam Nkounkou auf 62 Einsätze mit drei Toren und drei Vorlagen. In dieser Saison wurde er bislang nur einmal im DFB-Pokal eingesetzt.

Sein Debüttor für Frankfurt erzielte Nkounkou im September 2023 beim 1:1 gegen den 1. FC Köln. Insgesamt stand er 33-mal in der Startformation, davon 23-mal in seiner ersten Saison.

