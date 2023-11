Union Berlin holt ersten Champions-League-Punkt in Neapel

Union Berlin hat den ersten Champions-League-Punkt der Vereinsgeschichte geholt - mit einem 1:1 in Neapel.

Gleichzeitig wurde die Serie von zwölf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gebrochen, Union bleibt aber in Gruppe C auf dem vierten und letzten Tabellenrang.

Neapel war eigentlich klar die bessere Mannschaft und ging in der 39. Minute durch Matteo Politano in Führung, nachdem ein früherer Treffer wegen Offensivfoul nicht gewertet wurde. Union konzentrierte sich auf die Abwehr, in der 52. Minute gelang dann aber ein Konter, David Fofana traf zum Ausgleich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur