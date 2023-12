EuroLeague live bei MagentaSport: FC Bayern am Freitag in Piräus

Gut gespielt, Weltmeister Thiemann erzielt mit 31 Punkten seinen Bestwert in der EuroLeague, aber trotzdem wieder nix geholt: ALBA Berlin verliert gegen Anadolu Istanbul mit 89:97. Auch weil einer auf der anderen Seite noch besser als Jo Thiemann war: Shane Larkin dreht die Partie fast im Alleingang - 32 Punkte. Die Berliner bleiben damit Tabellenletzter in der EuroLeague. Immerhin zeigen die Berliner, dass sie sich deutlich verbessert haben. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir gekämpft haben. Das war sehr gut. Eine gute Einstellung, gerade nach dem letzten Sieg", lobt Thiemann trotz der Pleite. Auf Seiten der Türken durfte Weltmeister-Kumpel Justus Hollatz jubeln, der mit über 35 Minuten die meiste Spielzeit erhielt, dabei auf 9 Punkte kam.

"Wir haben in der Defensive ein bisschen aggressiver verteidigt. Letztendlich haben wir die Würfe getroffen, die ALBA nicht getroffen hat", so Hollatz und fügt an: "Wenn wir den Ball bewegen, sind wir sehr schwer aufzuhalten, da wir sehr viele Waffen haben." Gegen Partizan Belgrad verlieren die Weltmeister um Maodo Lo und Johannes Voigtmann mit Mailand 69:82. Die Italiener rennen ihren Erwartungen weiter hinterher. Mailand führte zwischenzeitlich im 3. Viertel sogar mit 15 Punkten. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht, trotz der 12 Punkte von Lo.



Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague

ALBA Berlin - Anadolu Istanbul 89:97

Berlin wird immer besser, verliert aber gegen Istanbul. So bleibt ALBA bei 2 Siegen und auf dem letzten Tabellenplatz in der EuroLeague. Bester Berliner Werfer war Weltmeister Johannes Thiemann mit starken 31 Punkten.

Johannes Thiemann, 31 Punkte Career-High in der EuroLeague, Berlin: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir gekämpft haben. Das war sehr gut. Eine gute Einstellung, gerade nach dem letzten Sieg. Es war sehr tough, was wir gemacht haben, mit dem dezimierten Kader. Es wäre mehr drin gewesen, aber hinten raus hat Istanbul Shane Larkin und Thompson, die einfach sehr viel individuelle Qualität haben."

Justus Hollatz, Istanbul: "Shane Larkin und Mike Daum haben 3er getroffen. Das war relativ wichtig. Wir haben in der Defensive ein bisschen aggressiver verteidigt. Letztendlich haben wir die Würfe getroffen, die ALBA nicht getroffen hat... Wenn wir den Ball bewegen, sind wir sehr schwer aufzuhalten, da wir sehr viele Waffen haben."

Partizan Belgrad - EA7 Mailand 82:69

Mailand verliert gegen Belgrad. Dabei führen die Italiener insgesamt fast 30 Minuten, brechen im 4. Viertel aber ein. Für Mailand ist es die 9. Pleite in der EuroLeague - Platz 16.

