Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport FC St. Pauli verleiht Scott Banks nach Blackpool

FC St. Pauli verleiht Scott Banks nach Blackpool

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
Scott Brian Banks (2022)
Scott Brian Banks (2022)

Foto: YouTubeReviewBot
Lizenz: CC BY 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der FC St. Pauli hat Scott Banks an den englischen Drittligisten FC Blackpool verliehen. Der 23-jährige Flügelspieler solle dort Spielpraxis sammeln, teilte der Verein am Montag mit.

Banks war im August 2023 leihweise zum Kiezclub gewechselt und wurde im anschließenden Sommer fest von Crystal Palace verpflichtet. In seiner ersten Saison kam er verletzungsbedingt nur auf vier Einsätze. In der darauffolgenden Saison folgten zwölf weitere Kurzeinsätze.

Sportchef Andreas Bornemann erklärte: "Für einen jungen Spieler ist Spielpraxis von enormer Bedeutung für die Entwicklung. Angesichts der starken Konkurrenz auf den Offensivpositionen und da er aufgrund seiner Staatsbürgerschaft nicht in unserer U23 eingesetzt werden kann, ist eine Leihe nach England für Scott die beste Möglichkeit, um wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Blackpool."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zelot in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige