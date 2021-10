2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt gegen Nürnberg - Schalke verliert

Zum Auftakt des 12. Spieltags in der 2. Bundesliga ist Schalke in Heidenheim 0:1 unterlegen.

Oliver Hüsing erzielte den Entscheidungstreffer für die Heidenheimer erst in der 89. Minute, nachdem sich beide Mannschaften regelrecht belauert und auf beiden Seiten wenig zugelassen hatten. Die Königsblauen verlieren damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Da sind sie mit drei Punkten Abstand auf Spitzenreiter St. Pauli nun hinter Regensburg auf Rang drei.



Der einzige Trost: an diesem Spieltag wird sich an der Position nichts mehr ändern, denn die beiden Verfolger Nürnberg und Darmstadt haben zeitgleich auch schon gespielt. 2:0 ging diese Partie zu Gunsten der Hessen aus. Darmstadts Luca Pfeiffer traf in der 11. Minute, Nürnbergs Christopher Schindler fabrizierte in der 58. ein Eigentor.

Quelle: dts Nachrichtenagentur