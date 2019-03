2. Liga entscheidet am 21. März über Videobeweis

Die 2. Liga entscheidet am 21. März, ob sie den Videobeweis einführt. Das berichtet die SPORT BILD (Mittwoch-Ausgabe). In dieser Saison läuft die Offline-Testphase zur Schulung der Video-Schiedsrichter.

Sollte die Mehrheit der 18 Zweitligisten zustimmen, wird das Video-Kontrollzentrum der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Köln ausgebaut. Die bisher sechs Arbeitsstationen, an denen jeweils der Video-Schiedsrichter, sein Assistent und zwei Operatoren der Kontrolltechnik Hawk-Eye sitzen, würden auf zehn aufgestockt. Bei der DFL wird darüber nachgedacht, für diesen Fall Glaskabinen einzurichten, da es gerade am Samstag durch die 13-Uhr-Spiele der 2. Liga und die anschließenden 15.30-Uhr-Spiele der Bundesliga enger und lauter wird. Die Bundesliga hat den Videobeweis bereits zur Saison 2017/18 eingeführt.



Quelle: SPORT BILD