Biathlon Weltcup: Letzte Vorbereitungen am Grenzadler

In Oberhof gehen die Vorbereitungen in die entscheidende Phase. Die Organisatoren befinden sich auf der Zielgeraden. Nach dem Weihnachts-Tauwetter kommen die wieder in den winterlichen Bereich gewechselten Temperaturen gerade recht. Zum einen helfen sie dabei, dass der bereits auf der Strecke liegende Schnee vor der endgültigen Präparierung noch mal richtig durchfrieren kann. Außerdem können weitere Schnee-Reserven erzeugt werden, da seit Donnerstagabend die Schneekanonen ihre Arbeit wieder aufgenommen haben. Im Stadion und dem gesamten Weltcup-Areal werden die letzten Aufbauten erledigt. Die Spannung und die Vorfreude steigen.

Die Zahl der verkauften Tickets nähert sich der Marke von 58 000. Da für die Wettkämpfe am Donnerstag (Sprint Frauen) und Freitag (Sprint Männer) noch Karten für alle Kategorien erhältlich sind, wird es in Oberhof (Haus des Gastes) und auch im Eingangsbereich am Grenzadler wieder eine Tageskasse geben. Diese öffnet an der DKB SKI ARENA bereits am Mittwoch, 3. Januar. Die Verkaufsstelle im Haus des Gastes hat auch am 1. Januar geöffnet. Da gelten übrigens noch die Vorverkaufspreise. Ab dem 2. Januar gelten für die Tickets die Preise der Tageskasse. Also haben Kurzentschlossene jederzeit und sogar noch am jeweiligen Wettkampftag die Chance nutzen und sich ihre Karte sichern.

Mehr Parkmöglichkeiten bei der Anreise

Noch eine Woche bis zum ersten Wettkampf. Die Organisatoren des BMW IBU Biathlon Weltcup wünschen allen Gästen eine gute Anreise und wollen nochmals auf einige Besonderheiten hinweisen. Als erster und wichtigster allgemeiner Hinweis gilt, dass die Besucher des Weltcups die mit dem Auto anreisen den Anweisungen der Ordner auf den Parkplätzen folgen. Das hilft sowohl den Gästen als auch unseren freiwilligen Helfern. Wegen des großen Andrangs der im vergangenen Januar vor allem am Samstag und Sonntag herrschte, bieten die Veranstalter in diesem Jahr wieder den Parkplatz in Zella-Mehlis (Straße am Schießstand/Müllverbrennungsanlage) an. Dort können bis zu 1 000 PKW parken und die Pendelbusse fahren die Fans direkt in die DKB SKI ARENA. In Oberhof stehen fünf Parkplätze zur Verfügung, die als P 1 bis P 5 ausgeschildert sind. Sie befinden sich in der Alten Ohrdrufer Straße (P1/450 Stellplätze), Kurpark/Therme (P2/350), Gründle 1 (P3/280), Gründle 2+3 (P4/700) und im Kehltal (P5/150).

Die Parkmöglichkeiten in Steinbach-Hallenberg wurden im vergangenen Jahr längst nicht so genutzt wie es möglich gewesen wäre. Dabei ist dieser Anreiseweg vor allem für Besucher aus dem Raum Schmalkalden, Bad Salzungen und Meiningen interessant. Hier kann man vor allem am Samstag und Sonntag, wenn die Veranstaltung ausverkauft ist, dem zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommen bei der Anreise über Zella-Mehlis aus dem Weg gehen. Auch von Steinbach-Hallenberg, wo insgesamt knapp 1 000 Stellplätze zur Verfügung stehen, werden die Besucher mit Pendelbussen direkt in die DKB SKI Arena befördert. Um den Anreisestrom nach Oberhof zu entzerren, weisen die Organisatoren also nochmals darauf hin, auch den Haselgrund für den Weg zum Oberhofer Weltcup zu nutzen. Parkplätze gibt es auf dem Festplatz (P1/60 Stellplätze), Spielwiese (P 2/260), Bismarkstraße (P3+4/80), Edeka (P5/80), Hergeser Wiesen (P6+7/280) und als Reserve im Gewerbegebiet (250). Für die Anreise mit dem Zug ist zu beachten, dass der Bahnhof Oberhof nicht mehr im Betrieb ist. Besucher des Weltcups sollten in Zella-Mehlis aussteigen. Von Bahnhof in Zella-Mehlis können die Besucher mit Linienbussen der Linie 422 bis nach Oberhof. Dort können sie in die Shuttlebusse umsteigen. Sollten die Linienbusse überlastet sein, können bei Bedarf auch zusätzlich Shuttlebusse auf dieser Linie eingesetzt werden. Da die Wettkämpfe an allen Tagen außer dem Freitag schon vor der Mittagstunde beginnen, legen die Organisatoren den Fans zudem eine zeitige Anreise nahe. Das Wettkampfgelände mit dem Hüttendorf öffnet jeden Tag vier Stunden vor dem Wettkampf. Zwei Stunden vor dem ersten Start können die Fans dann ins Stadion. Und sind wir mal ehrlich: Wer früher in der Arena ist kann sich natürlich die besten Plätze sichern.

Wettkampfprogramm:

Donnerstag, 4. Januar: Sprint Frauen 12:30 Uhr

Freitag, 5 Januar: Sprint Männer 14:15 Uhr

Samstag, 6. Januar: Verfolgung Frauen 12:15 Uhr

Verfolgung Männer 15:00 Uhr

Sonntag, 7. Januar: Staffel Frauen 11:30 Uhr

Staffel Männer 14:30 Uhr

