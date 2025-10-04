Europa-League-Kracher! Freiburg holt Zitter-Remis – Stuttgart patzt, Villa siegt in Rotterdam
Die Europa League servierte am Donnerstag einen prall gefüllten Spieltag: Der SC Freiburg holte in Bologna nach Rückstand ein 1:1, der VfB Stuttgart unterlag beim FC Basel 0:1. International sorgten ein 1:0-Auswärtssieg von Aston Villa in Rotterdam und Lilles 1:0 bei der Roma samt Torwart-Heldentat für Schlagzeilen.
Aus deutscher Sicht stand zunächst Freiburgs Reifeprüfung im Stadio Renato Dall’Ara im Fokus: Nach Orsolinis Führungstreffer glich Junior Adamu per Elfmeter aus – am Ende stand ein verdienter Auswärtspunkt. Stuttgart musste derweil in Basel eine schmerzhafte 0:1-Niederlage hinnehmen, die Effizienz- und Stabilitätsfragen offenließ. Zu den internationalen Hauptnummern zählte Lilles 1:0 in Rom – Torhüter Berke Özer parierte in der Schlussphase eine aberwitzige Elfer-Triplette und hielt den Dreier fest.
Ebenfalls prominent: Aston Villa gewann dank Emi Buendía 1:0 bei Feyenoord, Sturm Graz bezwang die Rangers 2:1, während Nottingham Forest zuhause 1:2 gegen Midtjylland verlor. Weitere Akzente setzten Betis (2:0 in Rasgrad), Ferencváros (1:0 in Genk) und Braga (2:0 in Glasgow bei Celtic). Der Abend bot reichlich Stoff: VAR-Diskussionen, Aluminiumtreffer – und ein paar Big-Points in Richtung K.o.-Runde.
Alle Ergebnisse (02.10.2025) – Liga-Phase, kompakt:
• AS Rom – Lille 0:1
• Bologna – SC Freiburg 1:1
• Feyenoord – Aston Villa 0:1
• Basel – VfB Stuttgart 1:0
• Celtic – Braga 0:2
• FCSB – Young Boys 0:2
• Fenerbahçe – Nice 2:1
• Ludogorets – Betis 0:2
• Panathinaikos – Go Ahead Eagles 1:2
• Brann – Utrecht 1:0
• Viktoria Plzeň – Malmö 3:0
• Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagreb 1:3
• Nottingham Forest – Midtjylland 1:2
• Sturm Graz – Rangers 2:1
• Lyon – Salzburg 2:0
• Celta Vigo – PAOK 2:1
• Genk – Ferencváros 0:1
• Porto – Crvena zvezda 1:1
Für die Bundesligisten bleibt die Ausgangslage gemischt: Freiburg punktet in Italien und hält Anschluss, Stuttgart verpasst die Chance auf einen Auswärtsauftritt mit Signalwirkung. Im internationalen Titelkreis unterstreicht Villa die Contender-Rolle, während Roma nach der Lille-Niederlage unter Druck gerät. Wer in drei Wochen mit Rückenwind in den 3. Spieltag geht, hängt nun von Regeneration, Rotationsmanagement – und der Tagesform der Torhüter ab.
Quelle: ExtremNews