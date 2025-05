3. Liga: Sandhausen & H96 II steigen ab, RWE feiert in München Klassenerhalt

Die 120 als magische Zahl eines echten Spitzenspiels! 120 Sekunden fehlen Dynamo zum vorzeitigen Aufstieg in die 2. Liga: der kurz zuvor eingewechselte Kubatta trifft zum 1:1-Endstand in der 95. Minute per Eigentor: mit der Hüfte! Dresdens Aufstiegsparty findet nicht in Bielefeld statt. Dynamo bleibt aber mit 67 Punkten Erster vor Bielefeld (66), muss nun am kommenden Samstag in Mannheim (live ab 13.30 Uhr) alles klarmachen. "Ein Punkt hier ist nicht so verkehrt.

Vom Zeitpunkt war das enttäuschend klar", bilanziert Dresdens Trainer Thomas Stamm wagt diesen Vergleich: "Bayern München ist mal in den letzten 120 Sekunden nicht Champions-League-Sieger geworden. Aber natürlich bin ich enttäuscht." Torschütze Jakob Lemmer war emotional angefasster: "Die Fans waren bereit auf den Platz zu rennen. Dann ist der Ausgleich einfach extrem bitter. Nun geben wir die Woche Gas und schaffen es nächste Woche. Die Gefühle beim 1:0 waren unglaublich. Nun muss ich das nächste Woche nochmal machen."

120 Jahre Arminia - und hinten raus noch eine richtige Geburtstagsstimmung! Bielefelds Trainer Mitch Kniat war nach einem wilden Ritt recht sachlich: "Ohne den späten Ausgleich hätte Dynamo hier gefeiert. Das wäre bitter gewesen. So feiern wir nun ein bisschen weiter. Das Remis war auch verdient. Wir haben Herz gezeigt. Bei uns gibt es nur Gas, rechter Fuß und fertig." Bielefeld kann am vorletzten Spieltag in Haching (Sonntag, live ab 13.15 Uhr) auch eine Aufstiegsparty feiern.

So einen Absturz gab es selten in der 3.Liga. Am 14. Spieltag thront der SV Sandhausen noch an der Tabellenspitze, 2 Spieltage vor dem Ende ist der Abstieg perfekt. Nach 17 Jahren Mitwirken in den Profi-Ligen geht es runter in die Regionalliga. Das 0:3 gegen Hansa Rostock war die 9. Niederlage in Folge. "Mir tut das enorm leid. Für die Fans, für die Mitarbeiter im Verein, die immer alles gegeben haben. Wir als Mannschaft haben es nicht auf den Platz bekommen, vor allem im letzten halben Jahr", sagt Coach Dennis Diekmeier, dessen Bilanz nach 5 Spielen: 0 Punkte. Vereinzelte Sandhausens Fans präsentieren T-Shirts mit dem Aufdruck: "Regionalliga aufgepasst: wir kommen!"

Mit dem 3:1 beim TSV 1860 München sichert sich RWE als eines der Topteams der Rückrunde den Klassenerhalt. Uwe Koschinat verrät, dass dieser in München gefeiert wird: "Die Abschiedsfeier haben wir vorzeitig geplant. Da ist die Stadt München absolut würdig."

Big Points im Abstiegskampf für den VfB Stuttgart II. Nach zuletzt 3 Remis in Folge gelingt gegen Aachen ein 2:1-Erfolg. Damit springen die Schwaben vorübergehend über den Strich. Der Vorsprung auf Waldhof Mannheim beträgt 3 Punkte. Die können mit einem Sieg bei Energie Cottbus aber aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder vorbeiziehen (Sonntag, ab 13.15 Uhr live). Durch den VfB-Sieg steht Hannover 96 II steht als 3. Absteiger fest. Aachens Trainer Heiner Backhaus poltert: "Die Einstellung in der 1. Halbzeit war eine Frechheit."

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden 1:1

Zwei Minuten fehlen Dresden zum 3. Aufstieg aus der 3. Liga: Ein Eigentor von David Kubatta in 95. Minute vertagt den Aufstieg von Dynamo Dresden. Im Duell Zweiter gegen den Ersten feiert Arminia Bielefeld seinen Geburtstag und ein Wahnsinns-Finish: am 3. Mai 1905 wurde der der Verein gegründet. Nach dem 1:1 geht der Bielefelder Traum vom Triple aus Landespokalsieg, DFB-Pokalsieg und Aufstieg weiter.

Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden, verliert nur 1 der letzten 11 Spiele und stellt den Champions-League-Vergleich her: "Das hatte den Namen Spitzenspiel verdient. Wenn man die Zeitschiene sieht, ist es bitter für uns. Aber ein Punkt hier ist nicht so verkehrt. Vom Zeitpunkt war das enttäuschend klar. Das Remis war okay. Sie hatten ein paar Chancen, wir hatten ein paar Chancen. Wir sehen das Positive. Wir haben 1 Punkt von der Alm mitgenommen und haben es selbst in der Hand. Nun müssen wir uns gedulden. In Mannheim wird das kein einfacher Job. Bayern München ist mal in den letzten 120 Sekunden nicht Champions-League-Sieger geworden. Natürlich bin ich aber enttäuscht."

Jakob Lemmer, Torschütze zum 1:0 für Dynamo Dresden, lässt sich als vermeintlicher Aufstiegsheld nicht unterkriegen: "Wir waren kurz davor und haben alles reingeschmissen. Die Fans waren bereit auf den Platz zu rennen. Dann ist der Ausgleich einfach extrem bitter. Nun geben wir die Woche Gas und schaffen es nächste Woche. Die Gefühle beim 1:0 waren unglaublich. Nun muss ich das nächste Woche nochmal machen. Wir haben eine unglaubliche Energie auf den Platz gebracht. Wir hatten am Ende Krämpfe. Nun machen wir den Aufstieg früher oder später klar."

Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, gönnt Dynamo Dresden die Feier nicht: "Das Prädikat Spitzenspiel stand nicht nur drauf. Das war auch eins. In unserer Drangphase bekommen wir das Gegentor. Ohne den späten Ausgleich hätte Dynamo hier gefeiert. Das wäre bitter gewesen. So feiern wir nun ein bisschen weiter. Das Remis war auch verdient. Wir haben Herz gezeigt. Bei uns gibt es nur Gas, rechter Fuß und fertig"

Joel Grodowksi, Arminia Bielefeld, liebt die Stimmung auf der Bielefelder Alm: "Das hat sich jeder gern angeguckt. Das waren die beiden besten Mannschaften der Liga und eine gerechte Punkteteilung. Wir wussten um die Qualität von Dresden, hatten aber die besseren Torchancen. Dresden hat das Tor aus dem nichts gemacht. Mitch Kniat lebt uns vor, dass wir nie den Kopf in den Sand stecken sollen. Das Stadion war schon beim DFB-Pokal so laut, nun erneut. Ich hatte so Gänsehaut allein beim Einlaufen. Wenn wir die 3 Punkte in Unterhaching holen, sieht es gut aus."

Am 3. Mai 1905 wird Arminia Bielefeld gegründet - vor genau 120 Jahren. Das Sondertrikot zum Jubiläum ist auf 1905 Exemplare limitier. Mitch Kniat findet das "saugeil".

Vor dem Spiel würdigen die Fans das Jubiläum mit einer Choreografie - Gänsehautstimmung.

Ewald Lienen, Arminia-Legende, fühlt sich ob der Kulisse elektrisiert: "Das ist egal, ob die Arminia in der 1., 2. oder 3. Liga ist - solch eine Atmosphäre zündet immer an. Arminia Bielefeld hatte riesige Probleme nach dem plötzlichen Abstieg mit einer völlig neuen Mannschaft, die aufgebaut werden musste. Sie mussten erstmal die Klasse in der 3. Liga halten. Nun sind sie immer mehr oben rangerückt. Das ist eine tolle Entwicklung, die parallel geht mit den Erfolgen im DFB-Pokal. Deswegen sind hier alle elektrisiert vor dem Saisonfinale."

SV Sandhausen - FC Hansa Rostock 0:3

Der Abstieg des SV Sandhausen in die Regionalliga ist offiziell. Die 9. Niederlage in Folge besiegelt endgültig den Absturz in den Amateurfußball. Auf der anderen Seite hält Hansa Rostock die Aufstiegshoffnungen am Leben.

Der Link zum Clip Abstiegsblues:

Wütende SVS-Fans präsentieren der Mannschaft auf sarkastische Weise ein Regionalliga-Shirt und äußern anschließend ihren Frust.

Jakob Lewald, Kapitän SV Sandhausen nach dem Abstieg: "Wir wussten, dass es schwierig wird in den letzten Spielen die Klasse zu halten. Wir haben alles reingeworfen, am Ende ist das Ergebnis klarer als der Spielverlauf. Ich könnte Ihnen so viele Erklärungen geben, die hier nicht hingehören. Das müssen wir uns selbst beantworten, was wir in den letzten 4-5 Monaten gemacht haben. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Da ist ganz viel, was auch in der Mannschaft passiert ist. Ich sehe die Jungs unter der Woche, die wollen. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Es hat leider nicht gepasst. Ein Team ist ja nicht nur die 11 auf dem Platz, es gehören auch die Leute drumherum dazu. Es kommt viel zusammen, was wir dieses Jahr nicht mehr in unsere Richtung drehen konnten."

Dennis Diekmeier, SV Sandhausen: "Mir tut das enorm leid. Für die Fans, für die Mitarbeiter im Verein, die immer alles gegeben haben. Wir als Mannschaft haben es nicht auf den Platz bekommen, v.a. im letzten halben Jahr. Es ist brutal. Wir sind in die 4. Liga abgestiegen, es tut enorm weh. Man hat nicht mehr das Gefühl gehabt, dass man es schaffen kann. Du steigst jetzt in die Amateurklasse ab. Da wieder rauszukommen ist ein sehr schwerer Weg. Ich habe keine Ahnung, ob intern etwas vorgefallen ist, aber es ist echt heftig. Man ist gefühlt wie im falschen Film. Wenn man die 1. Halbzeit sieht, denkt man nicht, dass das eine Absteiger-Mannschaft ist. Ein Gegentor und alles bricht zusammen, wie schon in den letzten Wochen."

Über seine Zukunft im Trainerteam. "Ich habe gesagt, wir konzentrieren uns voll auf diese Saison, probieren alles, dass der Verein in der Liga bleibt. Jetzt ist es entschieden, jetzt werden wir uns in naher Zukunft zusammensetzen. Eigentlich positiv."

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. In der 1. Halbzeit waren wir nicht gut. Ich habe den Jungs in der Pause gesagt: 'Wenn du mehr willst, musst du mehr investieren'. Das haben wir in der 2. Halbzeit gemacht und konnten das Spiel gewinnen. Ich freue mich sehr darüber." Über das Aufstiegsrennen. "Schlechter geworden ist es auf keinen Fall. Die 3 Punkte taten uns gut. Trotzdem müssen wir demütig bleiben. Am Ende des Tages haben wir nichts erreicht. "

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. In der 1. Halbzeit waren wir nicht gut. Ich habe den Jungs in der Pause gesagt: 'Wenn du mehr willst, musst du mehr investieren'. Das haben wir in der 2. Halbzeit gemacht und konnten das Spiel gewinnen. Ich freue mich sehr darüber." Über das Aufstiegsrennen. "Schlechter geworden ist es auf keinen Fall. Die 3 Punkte taten uns gut. Trotzdem müssen wir demütig bleiben. Am Ende des Tages haben wir nichts erreicht. " Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YzRTVDMxRFM0VWc0UHBqTG43aXdaek9CK2pJY2crUmFHYlhtTndkQ2UwZz0=

VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen 2:1

Big Points im Abstiegskampf für den VfB Stuttgart II. Nach zuletzt 3 Remis in Folge gelingt gegen Aachen ein 2:1-Erfolg. Damit springen die Schwaben vorübergehend über den Strich. Der Vorsprung auf Waldhof Mannheim beträgt 3 Punkte. Die können mit einem Sieg bei Energie Cottbus aber aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder vorbeiziehen. Die Alemannia verpasst es den Klassenerhalt vorzeitig aus eigener Kraft perfekt zu machen. Aachen diesen aber noch an diesem Wochenende feiern, sofern Mannheim gegen Cottbus verliert.

Markus Fiedler, Trainer VfB Stuttgart II: "Große Erleichterung. Wir haben zuletzt in der Schlussphase immer wieder ärgerliche Gegentore bekommen, diesmal haben wir dagegengehalten. Damit auch ganz wichtige 3 Punkte ins Ziel gebracht. Trotzdem haben wir uns wieder das Leben schwer gemacht. Das Momentum, das uns allzu oft gefehlt hat, ist auf unsere Seite gefallen."

Heiner Backhaus, Trainer Alemannia Aachen: "Die Einstellung in der 1. Halbzeit hat gefehlt. Fußball ist ein Fehlerspiel, das kann immer mal passieren. Die Einstellung in der 1. Halbzeit war eine Frechheit. Auch wie wir dann einen Elfmeter schießen. Wenn man so eine schlechte 1. Halbzeit spielen, muss man den Ball durchs Netz schießen. In der 2. Halbzeit haben wir einen A-Jugend-Spieler eingewechselt und der hat uns vorgemacht, was Mentalität angeht, die in Aachen eingefordert wird. Auf einmal kippt das Spiel. Wir haben mindestens einen Punkt verschenkt. Ich bin kein schlechter Verlierer, ich kann verlieren, wenn man am Limit ist. Aber was wir in der 1. Halbzeit gespielt haben, war fern ab davon."

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II 4:2

Wirre 5 Minuten verderben Wiesbaden beim 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund II fast den Nachmittag: Ryan Johansson erzielt beim 1:0 den 750. Treffer des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga - das hat noch kein Verein geschafft! So scheint nach einer überlegenen 1. Halbzeit der Klassenerhalt greifbar. Doch selbst das klappt in der verkorksten Saison für den SVWW nicht so einfach und der BVB II dreht das Match innerhalb von 5 Minuten. Erst danach sichert sich Wiesbaden den Verbleib in Liga 3 final, ist nun daheim 5 Spiele in Serie ungeschlagen. Nach der Pleite von Borussia Dortmund II ist für Mike Tullberg, den Nachfolger von Trainer Jan Zimmermann im Sommer, die Ligazugehörigkeit unsicherer denn je: der Abstieg droht, kommende Woche wartet der VfB Stuttgart II als direkter Rivale.

Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden, geht trotz des Klassenerhalts nach einer enttäuschenden Saison nicht aus sich raus: "Die Erleichterung ist wahnsinnig groß - vor allem nach dem Spielverlauf. Die Saison war nicht das, was wir wollten. Wir hatten andere Ziele, waren aber nicht konstant genug. Wir hatten auch gegen Dortmund einige Unkonzentriertheiten. Die 4 Minuten nach der 2. Halbzeiten waren den Wahnsinn, da liegen wir auf einmal zurück. Wir waren zu schläfrig. In der 49. Minute sitze ich dann auf einmal auf der Bank und denke: Wo bin ich denn hier? Das 2:2 für uns war dann der Game Changer. Fatih Kaya habe ich erklärt, warum er diesmal von der Bank startet. Nun trifft er doppelt und wir haben uns nach dem Spiel gesagt, dass wir alles richtig gemacht haben."

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, holt nur 6 Punkte aus den letzten 5 Spielen: "Wir haben eine junge Mannschaft. Das hat man nun wieder gesehen. Wir waren sehr verkrampft zu Beginn. Wie wir das Spiel dann gedreht haben, spricht das für die Jungs. Doch dann waren wir wieder zu naiv. Nun haben wir ein Endspiel und haben Druck gegen den VfB Stuttgart II. Damit müssen wir umgehen. Wir müssen die Jungs wieder aufbauen, denn sie haben alles versucht. Wir sind gut genug, um zu Hause gegen Stuttgart zu gewinnen."

Franz Roggow, Borussia Dortmund II, will den BVB im Sommer nicht als Absteiger Richtung Hannover 96 verlassen: "Das ist schwer in Worte zu fassen. Wir sind nicht gut ins Spiel reinzukommen. Das war in der 1. Halbzeit zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. Dann ist es in der Kabine lauter geworden. Wie wir dann aus der Pause rauskamen, mit dieser Mentalität steigst du eigentlich nicht ab. Doch dann bekommen wir dumme Gegentore. Nächste Woche gibt es ein Endspiel in der 3.Liga: Dortmund II gegen VfB Stuttgart II im Stadion An der Roten Erde. Da ist richtig Druck drauf. Keiner hat Bock aus der 3. Liga abzusteigen. Das will ich dann von jedem auf dem Platz sehen."

1. FC Saarbrücken - SC Verl 4:3

Mehrfacher Ketchup-Flaschen-Effekt beim 1. FC Saarbrücken bei der Heimpremiere von Neu-Trainer Alois Schwartz: Weil Patrick Sontheimer das Toreschießen in den letzten beiden Spielen für sich entdeckt und Florian Krüger erstmals als Profi dreifach trifft, springt der FCS über Nacht auf Relegationsrang 3. Beim 3:4 ergibt sich Verl nie seinem Schicksal. Überragend aktuell in Liga 3: Berkan Taz sammelt seinen 26. Scorerpunkt (12 Tore, 14 Assists) in dieser Saison. Das ist ligaweit top.

Alois Schwartz, Trainer 1. FC Saarbrücken, gewinnt die Heimpremiere in Saarbrücken: "Wir hätten zur Pause mit 5 Toren führen können und das Spiel muss entschieden sein. Mit einer Situation haben wir den Gegner ins Spiel zurückgebracht und haben es uns dann selbst schwer gemacht. Nach dem Platzverweis waren wir zu passiv. Wir waren etwas müde und Verl hatte dann nichts zu verlieren. Da müssen wir kaltschnäuziger sein. Florian Krüger blüht auf. Er hat ein Näschen und ist trocken vor dem Tor."

Florian Krüger, 1. FC Saarbrücken, feiert den 1. Dreierpack als Profi und lobt den neuen Trainer: "Wir konnten den Aufschwung mitnehmen. Mein erster Dreierpack ist da ein schöner Nebeneffekt. Es hätten bei mir auch 4, 5 Tore sein können. Hintenraus haben wir dann etwas gezittert. Irgendwann habe ich mich in einen Rausch gespielt und hatte dann viel Selbstvertrauen. Der Elfmeter vor meinem 2. Tor war natürlich eine klare Fehlentscheidung. Da war das Glück auf unserer Seite. Unter Alois Schwartz stehen wir etwas defensiver. Das kommt der Mannschaft zugute. Wir haben die Spieler für die Umschaltbewegungen. Defensiv sicher stehen und kontern. Das kommt auch mir zugute. Für Cottbus ist nun der Druck da."

Alexander Ende, Trainer SC Verl, wird in der Pause laut wie noch nie: "Wie wir die 1. Halbzeit verteidigt haben, funktioniert das nicht. So schwach habe ich uns selten gesehen. Ich bin in der Pause so laut wie noch nie geworden. Wir sind den Situationen hinterhergesprungen. Die 2. Halbzeit ging eigentlich komplett an uns. Das ist unsere Messlatte. Wir haben unser tolles Offensivspiel präsentiert. Das macht mich stolz. Zum Schluss waren wir voll auf dem Gaspedal. Die Gegentore ärgern mich massiv. Die Fehlentscheidungen gegen uns in den letzten Wochen interessieren mich nicht."

Schiedsrichter Timo Schulz stellt sich nach seiner Fehlentscheidung beim Elfmeterpfiff vor dem 3:1 für Saarbrücken und wünscht den 2. Blick: "Meine Elfmeterentscheidung war falsch. Ich habe das falsch wahrgenommen. Der abgespreizte Arm des Verler Spielers wurde nicht getroffen. Das ärgert mich selbst am meisten. In der Szene hätte ich mir gewünscht, noch einen 2. Blick drauf werfen zu dürfen."

TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen 1:3

Mit dem 3:1 beim TSV 1860 München sichert sich RWE als eines der Topteams der Rückrunde den Klassenerhalt. Die im Niemandsland befindlichen Sechziger vermelden keine Verlängerung mit Erfolgstrainer Patrick Glöckner, aber dafür zum 60.Mal in Serie ausverkauft im Grünwalder Stadion. So bleibt die Frage: wer trainiert die Löwen in der 8. Drittligasaison in Serie?

Uwe Koschinat, Trainer RW Essen, staunt über sein Team und plant die Feier zum Klassenerhalt in München: "Das Risiko in München zu bleiben sind wir eingegangen. Die Abschiedsfeier haben wir vorzeitig geplant. Da ist die Stadt München absolut würdig. Nun haben sich das der Staff und die Spieler nach dieser Leistung verdient. Das ist eine brutal uneitle Truppe, die sich in den Dienst der Sache stellt. Wir hatten viele Rückschläge und hatten immer eine Antwort. Das halbe Jahr hat unglaublich Spaß gemacht. Wir haben eine brutale spielerische Dominanz auf den Platz gebracht. Da stand ich mit offenem Mund da."

Torben Müsel, Torschütze für RW Essen, übernachtet nach dem Klassenerhalt gern in München: "Wir wollten das aus eigener Hand schaffen. Was wir in der Rückrunde abgerissen haben, ist der Wahnsinn. Nun fällt uns ein riesiger Stein vom Herzen. In der Hinrunde sind wir duch viel Scheiße gegangen. Uwe Koschinat hat alle Spieler mit ins Boot geholt. Wir haben defensiv extrem viel von ihm gelernt. Mein Fuß ist nun etwas dick. Hoffentlich stehe ich nächste Woche wieder auf dem Platz. Bei meinem Treffer war die Vorlage besser als das Tor. Nun bleiben wir bis morgen in München."

Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860 München, steht nicht auf Experimente: "Die Essener waren konsequent bei ihren Abschlüssen. Marco Hiller hat noch überragend gehalten. Bei uns muss man an den Abschlüssen arbeiten. Das hatte mit dem Willen nichts zu tun. Wir hatten 5 Heimspiele hintereinander gewonnen, da ist mal wieder so ein Spiel dabei. Das muss man respektieren. Wir machen nun in den letzten beiden Spielen keine Experimente."

