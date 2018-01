Modeste-Berater: „Dortmund ist interessant für Tony“

Auf der Suche nach einem Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund ist auch der Name Anthony Modeste gefallen. Der Stürmer hat dem 1. FC Köln im Sommer den Rücken gekehrt, um beim China-Klub Tianjin Quanjian anzuheuern. Eine Rückkehr nach Deutschland kann sich der 29 Jahre alte Franzose allerdings sehr gut vorstellen.

Sein Berater Patrick Mendy sagt zu SPORT BILD: „Dortmund ist ein großer Klub und natürlich interessant für Tony. Dass er sich in Deutschland und der Bundesliga sehr wohl fühlt, ist ja kein Geheimnis. Wir hören uns alles an. Bislang hat es mit den BVB-Verantwortlichen aber noch keinen Kontakt gegeben. Wir warten ab, was bis Mittwoch passiert.“

Nach SPORT BILD-Informationen ist jedoch Michy Batshuayi vom FC Chelsea Top-Kandidat auf die Aubameyang-Nachfolge. Der 24 Jahre alte Stürmer soll vorerst bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Der Belgier ist vertraglich noch bis 2021 an den Premier-League-Klub gebunden.

Quelle: SPORT BILD