3. Liga: 1860 verliert bayrisches "Pokal-Duell" - In Dresden dürfen sie "nicht jammern"

Die SpVgg Bayreuth gewinnt das bayrische Duell gegen den TSV 1860 München überraschend mit 1:0, weil "die Mannschaft heute über das gesamte Spiel wirklich sehr gut war", so ein stolzer Trainer Thomas Kleine. 1860-Coach Michael Köllner wurde schon etwas deutlicher bei der Spielbetrachtung: "Am Ende hat es sich angefühlt wie ein Pokalspiel. Der Unterklassige führt und die höherklassige Mannschaft kommt nicht in die Gänge."

Dynamo Dresden kommt weiter nicht in Fahrt und verliert auch in Mannheim mit 1:2. Trainer Markus Anfang appellierte: "So ist das nun mal. Wir dürfen nicht jammern. Wir müssen das annehmen und uns dagegen wehren." Der FC Erzgebirge Aue zeigt seine vielleicht beste Saisonleistung, kommt gegen Spitzenreiter Elversberg aber nicht über ein 1:1 hinaus. Dennoch fand Trainer Carsten Müller: "Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, macht mich unheimlich stolz."

SV Waldhof Mannheim - SG Dynamo Dresden 2:1

Der SV Waldhof Mannheim gewinnt hocheffektiv gegen Dresden und zieht damit an ihnen vorbei auf Rang 7. Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Ich finde, dass das ein absolut verdienter Sieg war. Wir können auch mit 3:0 in die Halbzeit gehen. Das wäre nicht vermessen gewesen... Wir haben uns in der 2. Halbzeit auf alles eingestellt und jetzt bin ich einfach froh, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Dresdens Chancenwucher führt zum Abrutschen auf Rang 8 in der Tabelle. Trainer Markus Anfang: "So ist das nun mal. Wir dürfen nicht jammern. Wir müssen das annehmen und uns dagegen wehren. Mannheim hatte vor dem ersten Tor keine Chance gehabt... Dann kommt jetzt das 4. oder 5. Eigentor in dieser Saison dazu. Es ist halt schwierig. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir müssen da aber durch. Wir müssen daran arbeiten."

Geschäftsführer Ralf Becker: "Ich bin natürlich sehr unzufrieden. Wir sind die ersten Minuten gut ins Spiel gekommen und dann komm Waldhof das erste Mal vor und macht das Tor. Dann kommt die Unsicherheit und man merkt, dass das Selbstvertrauen momentan einfach so ist, wie es ist." Ob der Trainer jetzt in der Kritik steht: "100-prozentige Überzeugung vom Trainer. Da gibt es für uns nichts zu diskutieren. Natürlich sind wir unzufrieden und haben uns das alles anders vorgestellt. Wir wussten, dass es eine schwierige Runde wird und es dauert. Wir werden hier aber keine grundsätzlichen Fragen stellen."

SpVgg Bayreuth - TSV 1860 München 1:0

Die SpVgg Bayreuth ringt mit einer Defensivschlacht den Favoriten aus München nieder und verlässt damit den letzten Tabellenplatz.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Die Mannschaft hat heute über das gesamte Spiel wirklich sehr gut war. Mit Ball haben wir uns immer mal wieder ein paar Möglichkeiten erspielt. Defensiv hieß es dann, alles dagegenzusetzen, wenn man sieht, wie 1860 auswechseln kann... Ich glaube, dass Wichtigste ist, dass wir den Sieg so mitnehmen. Wir standen am Montag zusammen mit der Mannschaft und haben uns gesagt, dass wir das, was wir in Halle falsch gemacht haben, heute besser machen müssen. Das haben wir gezeigt."

Die Münchner Löwen scheiterten an ihrer eigenen Chancenverwertung und müssen die SV Elversberg auf 3 Punkte davonziehen lassen.

1860-Trainer Michael Köllner: "Ich glaube, dass die ersten paar Minuten schon gut waren und dann haben wir im Aufbauspiel zu fade gespielt. Das hatten wir in den letzten Wochen eigentlich viel besser im Griff gehabt... Dann spielt der Kopf eine Rolle... Man schafft es halt nicht immer, einen Rückstand aufzuholen. Bayreuth hat bravourös gekämpft. Am Ende hat es sich angefühlt wie ein Pokalspiel. Der Unterklassige führt und die höherklassige Mannschaft kommt nicht in die Gänge."

Phillipp Steinhart: "Es war einfach der Knackpunkt, dass wir die Tore nicht machen und im Gegenzug bekommen wir das 0:1. Wir hatten noch Möglichkeiten, aber wir haben leider keinen reingemacht."

FC Erzgebirge Aue - SV Elversberg 1:1

Der FC Erzgebirge Aue dominierte lange das Spiel gegen den Spitzenreiter, konnte aber die eigenen Chancen nicht nutzen und rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz.

Aues Trainer Carsten Müller, ob es die beste Saisonleistung seiner Mannschaft war: "Wir haben auch andere Phasen gehabt, aber heute war es ein megageiles Spiel. Von Anfang bis zum Ende. Wir haben uns leider nicht belohnen können mit dem Dreier. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, macht mich unheimlich stolz."

Die Elversberger bauen durch den Punktgewinn in Aue die Tabellenführung aus.

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Aue hat uns mächtig Probleme bereit und wir haben viele Chancen zugelassen. Wir hatten selbst sehr wenig Ballbesitzt, was uns sonst ausmacht... Gott sei Dank haben wir einen Punkt mitgenommen." Kapitän Luca Schnellbacher: "Wir sind eher nicht so zufrieden mit dem Spiel. Gerade in die 1. Halbzeit sind wir nicht gut reingekommen. Kompliment an Aue, die haben das heute sehr gut gemacht. Was die geackert und gekämpft haben. Mit so Leistungen kommen die da auch sicher unten raus."

1. FC Saarbrücken - SV Meppen 0:0

Der 1. FC Saarbrücken und der SV Meppen trennen sich unentschieden - für beide Teams zu wenig. Saarbrückens Interimstrainer Rüdiger Ziehl: "Wir wollten dominant spielen und das konnten wir nicht umsetzen. Am Ende war es vielleicht sogar ein glücklicher Punkt, weil Meppen die besseren Möglichkeiten hatte und wir zu behäbig gespielt haben... Das war von der Leistung her kein Vergleich zur letzten Woche." Geburtstagskind Richard Neudecker: "Wir haben uns heute mehr vorgenommen, als am Ende rausgekommen ist." Ob die Mannschaft gerne mit Rüdiger Ziehl weiterarbeiten würde: "Wenn es so weiterläuft, kann man sich das auf jeden Fall vorstellen."

Meppens Trainer Stefan Krämer: "Grundsätzlich muss man mit einem Punkt in Saarbrücken zufrieden sein. Wenn ich aber das Spiel nehme, hätten wir es auch gewinnen können."

Rot-Weiss Essen - FSV Zwickau 1:1

Rot-Weiss Essen und der FSV Zwickau trennen sich Leistungsgerecht unentschieden.

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Das war ein sehr kompliziertes Spiel für uns, weil wir so früh in Rückstand geraten... Wir sind dann zurückgekommen, aber letztendlich muss man sagen, dass wir nicht zielstrebig genug waren, um den Gegner in den entscheidenden Momenten die Punkte zu klauen... Aber der Punkt hilft uns auf unserem Weg." Felix Götze ergänzte: "Meiner Meinung nach müssen wir heute mit 3 Punkten nach Hause gehen, aber der Ball ist nicht reingegangen. Man muss auch mal das Positive sehen. Wir sind jetzt 5 Spiele ungeschlagen und wollen da in Oldenburg so weiter machen."

Zwickaus Trainer Joe Enochs: "Also wir haben vor dem 1:1 einen Pfiff gehört. Aber gut, da müssen wir dann einfach weitermachen. Wir haben bis zu der Chance ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Es ist genau das aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir sind eigentlich sehr zufrieden."

Borussia Dortmund II - SC Verl 1:0

Die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund feiert den 3. Sieg in Serie und ist jetzt in den letzten 6 Spielen ungeschlagen, klettert auf Rang 11. Der SC Verl bleibt nach der Niederlage auf dem 9. Platz.

SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg 1:3

Ein Traumtor von Moritz Stoppelkamp, dem 1. Treffer des Duisburger Kapitäns seit über 2 Monaten, besiegelten die Niederlage der ambitionierten Wiesbadener endgültig.

MSV-Trainer Ziegner: "Wir dürfen den Sieg jetzt nicht dafür hernehmen, um überheblich zu werden. Wir dürfen keinen Millimeter nachlassen. Wir wissen, wie unangenehm die letzten Wochen waren." Duisburg liegt mit 18 Punkten aktuell im gesicherten Mittelfeld.

