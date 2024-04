2. Bundesliga: Schalke besiegt Nürnberg

In der Abendbegegnung der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 den 1. FC Nürnberg mit 2:0 besiegt. Schalke war von Beginn an das dominantere Team und startete mit viel Druck. Die Gäste aus Nürnberg standen tief und lauerten auf Konter. Kurz vor Ende der ersten Hälfte traf Kenan Karaman in der 42. Minute verdient für die Königsblauen.

Nach dem Wiederanpfiff wirkte Nürnberg aufgeweckt, schaffte es jedoch nur selten, Torgefahr zu entwickeln. In der 56. Minute vergab Karaman einen Foulelfmeter, er traf die Latte. In der 86. Minute erhöhte Paul Seguin dann folgerichtig für die Gastgeber. Nürnberg warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorn, ein Treffer war den Gästen jedoch nicht vergönnt. Am nächsten Freitag empfängt Nürnberg Paderborn; Schalke tritt bei Elversberg an.

2. Bundesliga: HSV erkämpft spätes Remis in Magdeburg



Zum Abschluss des 29. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV trotz langem Rückstands in Unterzahl noch 2:2 beim 1. FC Magdeburg gespielt. Dabei begann der HSV mit viel Elan und machte Druck, konnte aber in der Anfangsphase nicht in Führung gehen. Stattdessen sah HSV-Verteidiger Guilherme Ramos in der 24. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mo El Hankouri zur Führung der Hausherren. Ein paar gute Chancen zum Nachlegen vergaben die Magdeburger im Anschluss zwar, nach einem weiteren Elfmeter in der Nachspielzeit, den erneut Mo El Hankouri verwandelte, konnten sie aber doch noch vor der Pause nachlegen. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren in Überzahl zunächst das bessere Team. Der Aufstiegsaspirant aus Hamburg konnte in der 68. Minute aber dennoch durch Sebastian Schonlau den Anschlusstreffer erzielen. Und in der Nachspielzeit reichte es sogar noch für den Ausgleich, wobei sich Jonas Meffert in die Torschützenliste eintragen konnte. In der Tabelle bleibt der HSV auf dem vierten Rang und hat jetzt drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz drei. Magdeburg rutscht wiederum bis auf den 13. Platz zurück - der Vorsprung auf Platz 16 beträgt nur zwei Punkte. Für Magdeburg geht es am kommenden Sonntag in Rostock weiter, der HSV ist bereits am Samstag gegen Kiel gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: FC St. Pauli - SV 07 Elversberg 3:4, Eintracht Braunschweig - Hannover 96 0:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur