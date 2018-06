Burgstaller: „Ich will auf Schalke meine Karriere beenden“

Guido Burgstaller will für immer für den FC Schalke 04 spielen. „Ich bin super glücklich hier auf Schalke. Für beide Seiten läuft es gut. Für mich gibt es nichts anderes, wo ich noch hingehen möchte, und ich will meine Karriere auf Schalke beenden“, sagt der österreichische Nationalspieler im Interview mit SPORT BILD.

Bammel, seinen Stammplatz nach der Verpflichtung von Mark Uth von der TSG Hoffenheim zu verlieren, hat Burgstaller nicht: „Natürlich ist mir bewusst: Es interessiert keinen, was zuletzt war. Man muss ständig neu mit Leistung unter Beweis stellen, dass man unbedingt spielen will. Und das will ich, ich bin jetzt schon richtig gierig auf die Vorbereitung, auf die neue Saison.“

Quelle: SPORT BILD