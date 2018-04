Paderborn und Magdeburg steigen in die 2. Liga auf

Der SC Paderborn 07 und der 1. FC Magdeburg spielen in der nächsten Saison in der 2. Liga.

Paderborn gewann am Samstagmittag in der 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching mit 3:0 und machte damit den Aufstieg am 35. von 38 Spieltagen perfekt. Dasselbe gelang auch den Magdeburgern, die 2:0 gegen Fortuna Köln spielten.

Über den Relegationsplatz könnten noch der SV Wehen Wiesbaden, der Karlsruher SC, Hansa Rostock oder die Würzburger Kickers aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur