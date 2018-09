Coulthard: "Formel-1-Serie für Frauen wird kommen"

Ex-Formel-1-Star David Coulthard ist fest davon überzeugt, dass es schon bald eine neue Rennserie geben wird. "Die Formel 1 für Frauen wird kommen", sagte der 47-Jährige im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "So wie es im Tennis ist, so wie es im Fußball ist, so wie es in ganz vielen anderen Sportarten ist - Frauen treten in einem eigenen Wettkampf gegeneinander an. Das halte ich für eine sehr vernünftige Idee."

Der Schotte begleitet als TV-Experte für einen englischen Sender nach wie vor die Formel 1 eng und sieht die aktuellen Entwicklungen in dieser Saison nicht kritisch. "Es gab immer wieder Veränderungen. Es wurde immer wieder gesagt, es sei zu langweilig an der Spitze. Das ist ein alter Hut. Diesen Vorwurf gab es auch schon zu Zeiten von Alain Prost und Ayrton Senna." Gleichwohl, so Coulthard, hätten es heutzutage junge Rennfahrer schwer, sich zu echten Typen zu entwickeln. Immer wieder würde er an seinen Rivalen Michael Schumacher denken. "Ich vermisse Michael schon sehr", sagt der Schotte. "Es zeigt einem, wie schnell sich alles von einem Moment zum nächsten ändern kann. Ich würde zu gerne mit ihm an der Bar stehen und über alte Zeiten reden."

Quelle: Rheinische Post (ots)

