England-Idol Ferdinand kritisiert Löw wegen Sané scharf: „In jeder Mannschaft würde er im Kader stehen“

Englands Fußball-Idol Rio Ferdinand hat kein Verständnis, dass Bundestrainer Joachim Löw bei der WM in Russland auf Stürmer Leroy Sané von Manchester City verzichtet.

„Er hätte dem deutschen Spiel (gegen Mexiko; d. Red.) etwas anderes geben können wie zum Beispiel Schnelligkeit. Ich sehe Sané gerne spielen. In absehbarer Zeit wird er, wenn er sich weiter so entwickelt, der beste Spieler der Premier League sein. Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Mit seiner Spielweise kann er eine Begegnung von jetzt auf gleich entscheidend verändern“, sagte der frühere englische Nationalspieler von Manchester United im Interview mit SPORT BILD und kritisiert Löw nach der Nichtnominierung Sanés scharf: „Ich frage mich: Was soll Sané noch tun? Er schoss viele Tore, bereitete viele vor, wurde englischer Meister. Der beste Nachwuchsspieler der Premier League ist nun bei der WM nicht dabei. Das gibt es nicht, das verstehe ich nicht, das macht keinen Sinn. Er hätte mit im Flugzeug nach Russland sitzen müssen. In jeder anderen Mannschaft würde er mindestens im Kader stehen. Ich vertrete die Meinung, einen Spieler wie Sané muss man in ein Team integrieren können. Er ist ein harter Arbeiter.“



Quelle: SPORT BILD