Kantersieg in der Frauen-Bundesliga: TSG Hoffenheim schlägt MSV Duisburg 9:0

Da spendeten sogar die Gegnerinnen Trost: Mit einem 9:0 Kantersieg gegen den MSV Duisburg startet die TSG Hoffenheim in die neue Saison der Frauen-Bundesliga. Die Duisburgerinnen konnten lediglich in den ersten 15 Minuten mithalten. Danach bereiteten die schnellen und technisch starken Hoffenheimerinnen den Zebras große Probleme. Nach einer 0:1-Niederlage gegen die TSG am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit eine unerwartet bittere Niederlage für den MSV. Yvonne Zielinski, MSV Duisburg: "Das ist garantiert nicht das, was wir uns vorgenommen haben. ... Ein knallhartes Ergebnis." Für die dreifache Torschützin Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim ist das 9:0 "ein guter Start", für die auch die gute Bank der TSG verantwortlich zeichne.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen stehen die Begegnungen 1. FC Köln gegen Neuling RB Leipzig (ab 13.45 Uhr), Vizemeister VfL Wolfsburg-Bayer 04 Leverkusen (ab 15.45 Uhr) und SGS Essen gegen den Vorjahresdritten Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Live bei MagentaSport. Die dreifache Torschützin Melissa Kössler, TSG Hoffenheim: "Wir haben uns heute einen guten Start erarbeitet, haben nie aufgehört daran zu arbeiten, das Ergebnis hochzuschrauben. Natürlich ein guter Start. ... Man hat einfach auch gesehen, die Mädels, die reingekommen sind, haben ihre Tore gemacht. Wir haben eine breite Bank." Jana Feldkamp TSG Hoffenheim "Hat super viel Spaß, gemacht. Ich glaube aber auch, dass Duisburg uns die Räume gegeben hat - wir die aber auch super genutzt haben. In 2 Wochen geht es weiter gegen Bremen, wird ein anderes Spiel, gerade in Bremen." Yvonne Zielinski, MSV Duisburg "Das ist garantiert nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir müssen uns alle an die eigene Nase packen. Das war überhaupt nicht das, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben. ... Ein knallhartes Ergebnis. ... Aber vielleicht lieber jetzt am Anfang der Saison so ein Wachrüttler. Es gibt noch 21 Spiele, um es wieder gutzumachen. Wir schauen nach vorne." Vanessa Fürst, MSV Duisburg "Das Spiel heute hat uns einfach gezeigt, wie die erste Liga so ist vom Tempo. Gegen Hoffenheim, wussten wir auch, das ist ein schwerer Gegner. Wir haben uns gut drauf eingestellt, aber im Endeffekt - es hat nicht gereicht. ... Es war das erste Spiel, wir haben noch nichts verloren. Ich hoffe, dass uns das Spiel einfach gezeigt hat, dass wir mehr Tempo brauchen." Die Google Pixel Frauen-Bundesliga bei MagentaSport Sonntag, 17. September 2023 Ab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - RB Leipzig Ab 15.45 Uhr: VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen Ab 18.15 Uhr: SGS Essen - Eintracht Frankfurt Quelle: MagentaSport (ots)