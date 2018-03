Deutschland gegen Spanien unentschieden

Deutschland hat in der Testpartie gegen Spanien am Freitagabend mit einem 1:1 unentschieden gespielt. Die Gäste im ausverkauften Düsseldorfer Stadion waren in der 6. Minute durch Rodrigo Moreno zunächst in Führung gegangen, Thomas Müller glich in der 35. Minute aus.

Beide Mannschaften hatten die Chancen auf den Sieg, beide nutzten sie nicht. Spanien war insbesondere in der ersten Hälfte besser, zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte dann Deutschland auf - ohne dass sich dies im Ergebnis niederschlug. Quelle: dts Nachrichtenagentur

