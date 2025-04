Kölner Haie chancenlos: Eisbären feiern "emotionalste Meisterschaft" nach "sehr schwerem Jahr", Berlin gedenkt verstorbenem Tobi Eder auch im Meisterjubel

Was für eine Meister-Show! Die Eisbären Berlin gewinnen in der DEL-Finalserie gegen die Kölner Haie zum 3. Mal in Folge mit 7:0 (!) und sind zum 11. Mal deutscher Eishockey-Meister. "Es war und ist eine Demonstration", staunt MagentaSport-Experte Rick Goldmann über den 4. Meistertitel in den letzten 5 Jahren.

Ganz schnell wird in den Interviews bei aller Freude und Souveränität klar: Die Eisbären arbeiten immer noch den Tod des Mitspielers Tobi Eder auf. Auch deshalb spricht Geschäftsführer Thomas Bothstede von der "wahrscheinlich emotionalsten Meisterschaft" und wird emotional: "Wir würden jeden einzelnen Pokal zurückgeben, wenn Tobi noch hier wäre - auch wenn er natürlich hier ist!"

Ganz Berlin widmet den Titel Eder - beim Meister-Jubel hallen Sprechchöre durch die Arena, Marco Nowak hält das Eder-Trikot in die Luft. Der verletzte Kai Wissmann bringt es auf den Punkt: "Sportlich war es eine super Saison. Aber abseits vom Eishockey war es für uns alle ein sehr schweres Jahr. Ich glaube, dass uns das alles zusammengeschweißt hat." Bei Wissmann und auch Coach Serge Aubin überwiegt der "Stolz". Meistermacher Aubin über seine Spieler: "Was sie gemacht haben, ist großartig."

Auch der Vizemeister Köln zollt Respekt. Haie-Coach Kari Jalonen gratuliert nach dem 1:4 in der Finalserie: "Die Berliner haben womöglich Geschichte geschrieben. Die ganze Organisation hat eine Dynastie aufgebaut." Haie-Legende Moritz Müller hebt Trainer Jalonen als Macher für eine gute Weiterentwicklung hervor, aber wird Mo Müller künftig noch eine Rolle spielen? "Ich habe mir das offengelassen bis zum Ende. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen, sprechen und schauen, ob es weitergeht oder nicht."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips von Spiel 5 der DEL-Finalserie. Am Samstag geht's mit der WM-Vorbereitung der Männer weiter: Ab 16.45 Uhr spielt das DEB-Team gegen Österreich live bei MagentaSport.

Finale 5: Eisbären Berlin - Kölner Haie 7:0 (Endstand Serie 4:1)

Schnell deutet sich an, dass auch Spiel 5 der DEL-Finalserie 2025 eine klare Nummer wird. Schon nach dem 1. Drittel steht es 4:0 - den Haien droht ein erneutes Debakel. Die Berliner bleiben effizient und stellen das Ergebnis aus Spiel 3 und 4 her. Und auch die Defensive ist sattelfest: Noch nie gab es 3 Shutouts nacheinander in einer DEL-Finalserie.

Alle Tore der Eisbären-Show im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dVZkMTZFZ2VJbW5GRzh2NEZyeXJ5cEcxaDI5R3g2WVB6a3NJWStxOFd3dz0=

Die Pokalübergabe im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzJVYzlXMTI4aDQwOWFUYkl5WVFHdmJSQUpaZVRuNGhaQ0tGakFsRXRiZz0=

Emotionale Momente beim Meister-Jubel! Erst Sprechchöre für den verstorbenen Tobi Eder, dann hält Marco Nowak ein Eder-Trikot in die Luft. Im Hintergrund läuft Eders Lieblingslied "Viva la vida" von Coldplay: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVc3dFppdlliaWtOL2JmdXlWWHZtd0tUdW9MTFNGRDEwdVdpdVQ5Tiswcz0=

Die letzten Sekunden, ehe die Meisterparty in Berlin startet und der Jubel keine Grenzen mehr kennt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1pBdFJCemdpVXc1U3JpcFdJTk1HdzRRMXVXcXZGYW1NcENvcUpwc3IvQT0=

Ty Ronning wird zum Final-MVP gekürt und krönt seine herausragende 98-Punkte-Saison: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0lsVnY1c0J3LzA4eVFnaFhqU0pWMkQ1a1YzM2w4NkhVUGZxK0x6ODdqOD0=

Die Stimmen

Serge Aubin, Trainer der Eisbären Berlin: "Großartig! Momente wie diese lassen einen über die ganze Reise nachdenken. Ich denke an das Trainingscamp, als die Jungs zurückkamen, die den Titel schon letztes Jahr gewonnen haben. (...) Während der Saison ist uns so viel Unglück widerfahren. Was sie gemacht haben, ist großartig. Ich bin sehr stolz auf sie. Wir hatten ein Ziel im Kopf: Hier zu sein und es mit Tobi zu gewinnen. Wir haben gefühlt, dass er auf dem Weg mit uns dabei war." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHlqaUV6T05jVGZScE1zL3ZFY1J0SVpvRjM1QURPSG9JOWdBOFZUdlJEMD0=

Der verletzte Kai Wissmann, Eisbären Berlin: "Es ist echt schwer, das zu realisieren. Für andere Teams wären 3, 4 verletzte Verteidiger innerlich vielleicht eine Ausrede gewesen. Wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt: 'Nichts kann uns aufhalten, jetzt erst recht einen Schritt mehr gehen - und was die Jungs dann abgebrannt haben, ist unglaublich. Ich bin so stolz auf die Jungs."

Wissmann fasst die komplette Spielzeit mit dem Schicksalsschlag um Tobi Eder zusammen: "Sportlich war es eine super Saison. Aber abseits vom Eishockey war es für uns alle ein sehr schweres Jahr. Ich glaube, dass uns das alles zusammengeschweißt hat. Wir haben uns unterstützt in den schwierigsten Zeiten, wir haben Team-Mates in Momenten gesehen, in denen man denkt, dass man sie niemals so sehen muss. Wir sind eine große Familie."

Thomas Bothstede, Geschäftsführer der Eisbären Berlin: "Es war ein unfassbar schwieriges Jahr - und wahrscheinlich die emotionalste Meisterschaft, die man sich vorstellen kann. Was die Trainer, was die Mannschaft, was die Familien geleistet haben, was die Geschäftsstelle geleistet hat - und... ich kann nicht garantieren, dass die Arena morgen noch steht. Ich glaube, dass wir jetzt gleich richtig Gas geben."

Angesprochen auf Tobi Eder für Bothstede emotional und wendet sich direkt an die Familie: "Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das wünscht man keinem. Wir würden jeden einzelnen Pokal zurückgeben, wenn Tobi noch hier wäre - auch wenn er natürlich hier ist. Für uns war es einfach nur wichtig, dass wir vom 1. Tag an nichts gemacht haben, ohne mit der Familie Eder zu sprechen: Vielen, vielen Dank für alles! Ihr gehört immer, immer zur Eisbären-Familie! Wie die gesamte Organisation mit der Hilfe der Liga, der Vereine, der Stadt das geschafft hat, ist bemerkenswert. Wenn das alles jetzt abfällt, dann realisieren wir erst, was in den letzten Monaten passiert ist."

Jonas Müller, Eisbären Berlin, widmet die Meisterschaft Tobi Eder: "Man hat gemerkt, die ganzen Fans hier, dass wir es auch für Tobi gemacht haben. Wir haben gekämpft bis zum Ende, alles gegeben, alles reingeworfen. Riesenrespekt an die Mannschaft."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjMxNkg3cE0yYXpMRTRrMEpnejFUbWpRZnZGRStlcWR1UkxhOVlyNm1IMD0=

Kari Jalonen, Coach der Kölner Haie: "Gratulation an die gesamte Eisbären-Organisation. Sie haben womöglich Geschichte geschrieben - 3 Meistertitel in den letzten 4 Jahren. Das ganze Team, der Coaching Staff, die ganze Organisation hat eine Dynastie aufgebaut."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R3Mxd3JadlNBQXpUTCtyU1dlOHVid2lUcFBDVU42K29OVEVoa0JZYy9sOD0=

Moritz Müller, Kölner Haie, über ein mögliches Karriereende ist schon stolz auf diese Saison und hebt Trainer Jalonen als Macher hervor - und was ist mit Mo Müller? "Ich habe mir das offengelassen bis zum Ende. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen, sprechen und schauen, ob es weitergeht oder nicht."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L29lVGFVU29WYVJVM3NRSUJMeXIwNDNoZ3kxNnV3Ymg2L0RMa09hUVc3MD0=

Die Spielclips vom Finale 5!

Furioser Eisbären-Start! Zwischen den ersten beiden Toren liegen 19 Sekunden - Köln wechselt anschließend den Goalie, Torhüter Julius Hudacek bekommt den Spott einer ganzen Arena ab: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d3kxa01IeEM4QW40WlBtSUdGTll1czJhVEttazZGS3B6OUhuUnlSczlBbz0=

Ty Ronnings Rekordshow geht weiter. Das Tor zum 3:0 ist sein 11. Playoff-Treffer in dieser Saison - das ist noch keinem Eisbären gelungen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K0owYkNCN3kvdmZ4VDBLSkp3SnNSNXovRGdlUWpBU3N5SndhbDh2WGl1Yz0=

Das 6:0 durch Zach Boychuk ist eine Traum-Kombination, die das MagentaSport-Duo Basti Schwele und Rick Goldmann ins Schwärmen bringt. Zum Genießen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QzlHWFhjVWFiTHNYaTgxcnBkWi9jNWRHa052a29TaWFEMDhER2RhSWxnVT0=

"Das ganze Stadion hüpft" - die Arena in Berlin bebt schon im Mittelabschnitt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUd3NU5IUU1FYk1TV2xuZHNqQUtIQi9NZ1VvMkpyc2lUaGJPcGgwOEFCOD0=

Das Spiel startet mit Verzögerung, weil eine Tür an der Kölner Strafbank nicht schließt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGNta1IxK3FHOWY1VEsvNkY0Wlg1ckR1cWNQMDRmV25wWDNPMDR5N2hEND0=

Zwei Heißmacher vor Spiel 5 - zunächst die Hymne der Eisbären: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXpYOStDa1F0bkQ5R0JQS2N4a2wva0dGbjhRQXkzTTFzY01BV05zOFluVT0=

Und kurz vor Anpfiff die Nationalhymne: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXlEMHJCNmM0OHFXZmJwQmJZazcySEtsNllOdWM2aVJVYXhhUlpHM3Z5OD0=

Eishockey WM der Männer ab 09. Mai: Infos und Unterhaltung in der 360 Grad-Inszenierung

Das Beste zum Schluss einer sehr langen Eishockey-Saison mit rund 500 Live-Spielen: die Eishockey-WM der Männer, ab dem 09. Mai. In Schweden und Dänemark. MagentaSport zeigt alle 7 deutschen Gruppenspiele in der Hammer-Gruppe gegen Weltmeister Tschechien, USA, Vize-Weltmeister Schweiz, Gastgeber Dänemark, Kasachstan, Ungarn und Norwegen. MagentaSport zeigt darüber hinaus 5 weitere Top-Partien in der Gruppen-Phase. packende Gruppenspiele. Dazu in der k.o.-Phase jeweils zwei Viertel- und Halbfinals, die Partie um den 3. Platz sowie das Finale. Das sind 18 WM-Partien und 60 Live-Stunden plus alle Vorbereitungsspiele, abschließend gegen die USA am 04. Mai. Die WM wird kommentiert von Alex Kunz, Moderator ist Sascha Bandermann, als Experte ist Ex-Nationalspieler Patrick Ehelechner im Einsatz. "Wir haben uns in diesem Jahr neu und anders aufgestellt", erklärt Sascha Bandermann: "Ich habe nun mit Patrick Ehelechner einen Experten mit vor Ort, das hilft extrem. Patrick bringt außerdem Qualitäten als Reporter und Host für Social Kanäle mit. Wir haben jetzt ein Line-Up, das den Fan auf 360 Grad informiert und unterhält. Wir werden auf allen digitalen Kanälen präsent sein." Deutschland hatte 2024 das Viertelfinale erreicht, war dort am späteren Vize-Weltmeister Schweiz knapp gescheitert.

Eishockey live bei MagentaSport

Samstag, 26.04.2025

Eishockey-WM Vorbereitung Männer

ab 16.45 Uhr: Deutschland - Österreich

Montag, 28.04.2025

Eishockey U18-WM

ab 19.00 Uhr: Deutschland - Schweiz

Dienstag, 29.04.2025

