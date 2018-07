Werder Bremen steigt in eSPORTS ein

Der SV Werder Bremen steigt in den eSPORTS ein. Der Fokus der Grün-Weißen wird auf der Fußballsimulation "FIFA" von EA Sports liegen. Zum Start von FIFA19 im Herbst wird sich der SV Werder Bremen mit professionellen Vertretern dem Wettbewerb stellen.

"Der eSPORTS hat in den letzten Monaten immer weiter an Bedeutung gewonnen. Wir haben uns schon länger intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und sind davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mit dem eSPORTS-Engagement ein relevantes Zukunftsfeld zu besetzen und der jüngeren Generation einen weiteren Zugang zu unserer Gemeinschaft und unserem Wertesystem zu bieten. Für uns ist dieses Engagement eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass Tradition zwar ein Markenzeichen ist, damit aber nicht einhergehen muss, stehen zu bleiben", so Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder.

"Wir haben uns ganz bewusst für den Einstieg bei FIFA entschieden, weil sich der reale und der digitale Fußball sehr gut miteinander verbinden lassen. Es ist aus unserer Sicht ein sehr authentischer Schritt. Mit dem Einstieg bei FIFA wollen wir unserer langen Tradition ein ergänzendes, digitales Kapitel hinzufügen", sagt Dominik Kupilas, der als Leiter Content & Digital die Projektleitung für den eSPORTS übernimmt.

Wiesenhof steigt als Hauptpartner ein

Bei dem Engagement im eSPORTS darf der SV Werder von Anfang an auf die Unterstützung von Wiesenhof bauen. Der langjährige Haupt- und damit Trikotsponsor der Grün-Weißen wird auch im eSPORTS-Bereich als Hauptpartner auftreten. "Wir halten den Einstieg vom SV Werder mit FIFA in eSPORTS für konsequent und sinnvoll. Der SV Werder ist bisher in der digitalen Welt immer offensiv und innovativ vorangegangen. Wir mussten nicht lange überlegen, um auch diesen Schritt mitzugehen. Außerdem benötigen auch Gamer hochwertige Proteine, und davon haben wir einige Alternativen im Angebot" erläutert Dr. Ingo Stryck, Geschäftsführer Marketing bei Wiesenhof. Stryck weiter: "Ohne mentale und körperliche Fitness können auch eSportler keine dauerhaften Erfolge erzielen."

Bei der strategischen Heranführung an das Thema eSPORTS hat der SV Werder Unterstützung durch die Sportmarketingagentur Infront erhalten. Beim Einstieg werden die Grün-Weißen zudem eng mit der renommierten Agentur "STARK eSports" zusammenarbeiten und auf die langjährige Erfahrung der Agentur mit Hauptsitz in Bochum zurückgreifen. Neben der strategischen Unterstützung und dem Wissenstransfer wird STARK dem SV Werder Bremen unter anderem auch bei beim Teammanagement und der Betreuung der Social-Media-Kanäle zur Seite stehen. Denn um die Anhänger über die Entwicklungen der eSPORTS-Sparte bei Werder auf dem Laufenden zu halten und unterhaltsame Inhalte ausspielen zu können, werden die Grün-Weißen eigene Profile bei Twitter, Instagram und Facebook launchen. Darüber hinaus wird es natürlich auch über die Kanäle der Spieler viele interessante Einblicke geben.

Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)