Para-WM in Neu-Delhi: Niko Kappel wieder Weltmeister – deutscher Sprint-Doppelsieg

Laut dem Deutschen Leichtathletik-Verband verteidigt Niko Kappel seinen WM-Titel im Kugelstoßen. Im Sprint siegt Felix Streng vor Johannes Floors.

Kappel gewann trotz Ellenbogenproblemen mit 13,34 Metern und ist damit zum dritten Mal Weltmeister. Parallel stürmte Streng in 10,73 Sekunden zum 100-Meter-Gold, Floors wurde zwei Hundertstel dahinter Zweiter. Weitere deutsche Finals und Medaillen rundeten einen starken Tag ab.

Die Resultate setzen ein Ausrufezeichen für das deutsche Para-Team. Kappels Titelverteidigung und der Sprint-Doppelerfolg befeuern die Debatte über Förderung, Sichtbarkeit und Infrastruktur des Parasports.

