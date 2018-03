2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt gegen Bielefeld

Zum Auftakt des 27. Spieltages in der 2. Liga hat Düsseldorf gegen Bielefeld mit 4:2 gewonnen - und sich ein erstklassiges Duell geliefert.

Dabei war Bielefeld in der 25. Minute durch Julian Börner zunächst sogar in Führung gegangen. Düsseldorfs Rouwen Hennings glich sechs Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit ging der Torreigen in der von beiden Teams stark gespielten Partie weiter: Bielefelds Tom Schütz brachte die Gäste in der 50. Minute erneut in Führung, doch dann drehte Düsseldorf auf: Marcel Sobottka in der 57. Minute mit dem neuerlichen Ausgleich, Adam Bodzek mit dem Düsseldorfer Führungstreffer in der 68. Minute, und nur drei Minuten legte Benito Raman nochmal nach. Damit behauptet Düsseldorf seine Tabellenführung und empfiehlt sich für die Bundesliga. Bielefeld hatte eine Stunde lang auch gut gespielt - wurde aber nicht belohnt und bleibt auf Platz fünf.

Parallel spielten am Freitagabend Kiel und Heidenheim 2:1.

