1. Bundesliga: Bayern feiern zum Saisonauftakt 8:0-Kantersieg

Fußballmeister FC Bayern München hat den Saisonauftakt gegen Schalke 04 standesgemäß mit 8:0 gewonnen.

Schalke war fast die ganze Zeit in Schockstarre und schaute den Bayern bei einer Art Trainingseinheit zu. Serge Gnabry legte bereits in der 4. Minute vor und beteiligte sich mit Treffern in der 47. und 60. Minute, zwischendurch trugen sich auch Leon Goretzka (19.), Thomas Müller (71.) und Leroy Sané (72.) ein, sowie sechs Minuten nach seiner Einwechslung der gerade mal 17-jährige Jamal Musiala (82. Minute) mit seinem ersten Treffer in der ersten Bayern-Mannschaft.

Quelle: dts Nachrichtenagentur