Europa-League-Auslosung: Freiburg trifft auf RC Lens

In den Play-offs der Europa League trifft der SC Freiburg auf RC Lens aus Frankreich. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montag in Nyon. In den Play-offs spielen die Gruppenzweiten der Europa League gegen die jeweiligen Drittplatzierten der Champions-League-Gruppenphase um den Einzug ins EL-Achtelfinale.

Dort sind die Gruppensieger bereits gesetzt - darunter auch Bayer Leverkusen. Die weiteren Ergebnisse der Auslosung von Montag: Feyenoord Rotterdam - AS Rom, AC Mailand - Stade Rennes, Young Boys Bern - Sporting Lissabon, Benfica Lissabon - FC Toulouse, Sporting Braga - Qarabag Agdam, Galatasaray SK - Sparta Prag und Schachtar Donezk - Olympique Marseille. Die Hinspiele finden am 15. Februar 2024 statt, die Rückspiele werden am 22. Februar ausgetragen. Das Finale wird am 22. Mai im Aviva Stadium in Dublin gespielt. Quelle: dts Nachrichtenagentur