Fußball-WM: Uruguay holt sich Gruppensieg gegen Russland

Bei der Fußball-WM in Russland hat Uruguay das letzte Gruppenspiel gegen den Gastgeber mit 3:0 gewonnen und sich damit den ersten Platz in Gruppe A geholt.

Luis Suárez brachte die Südamerikaner in der 10. Minute in Führung, durch ein Eigentor von Denis Cheryshev in der 23. Minute wurde erhöht. Insgesamt blieb die Partie niveaulos, auch wenn Edinson Cavani in der 91. Minute für Uruguay nochmal traf. Russland war ebenfalls schon vor der Partie sicher fürs Achtelfinale qualifiziert, kommt aber nun nur als Gruppenzweiter weiter. Damit bestreitet Uruguay sein erstes Achtelfinalspiel am Samstag in Sotschi gegen den Zweiten aus Gruppe B, Russland spielt am Sonntag in Moskau gegen den Sieger. Für beide Positionen kommen Spanien, Portugal oder den Iran infrage.



In der am Montagnachmittag parallel ausgetragenen Partie Saudi-Arabien gegen Ägypten ging es nur noch um die Ehre, das Spiel endete 2:1. Mit dem Siegtreffer in letzter Sekunde rutsch Saudi-Arabien auf den dritten Platz, Ägypten ist auf dem letzten Rang der WM-Gruppe A.

Quelle: dts Nachrichtenagentur