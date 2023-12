1. Bundesliga: Berlin schlägt Köln

Am 16. Spieltag der 1. Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln 2:0 gewonnen.

Damit rutscht Köln auf Tabellenplatz 17 ab, während Berlin sich auf Rang 15 halten kann. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit, in der der Effzeh etwas gefährlicher erschien, legte das Spiel in der zweiten Hälfte etwas an Tempo zu. Benedict Hollerbach brachte die Eisernen in der 55. Minute in Führung. Im Anschluss wirkte die Mannschaft deutlich mutiger und erspielte sich zahlreiche Chancen. Schließlich war es David Fofana, der in der 78. Minute das 2:0 erzielte.

Bayern gewinnt gegen Wolfsburg

Am 16. Spieltag der 1. Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg 2:1 gewonnen. Bayern bleibt damit auf Tabellenplatz zwei, während Wolfsburg durch Heidenheim auf Platz zehn verdrängt wird. Bayern dominierte die Partie klar. Jamal Musiala brachte die Mannschaft in der 33. Minute in Führung, Harry Kane erhöhte zehn Minuten später. Für Wolfsburg traf Maximilian Arnold (45.+1).

Die weiteren Ergebnisse: Bayer Leverkusen - VfL Bochum 4:0; Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 2:1; VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:0; 1. FC Heidenheim 1846 - SC Freiburg 3:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur