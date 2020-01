Frauenfußball: Walkling verstärkt Werder-Frauen

Die 1. Frauenmannschaft des SV Werder Bremen darf sich über einen Neuzugang freuen. Ricarda Walkling wechselt mit sofortiger Wirkung an die Weser. Die 22-jährige Mittelfeldspielerin spielte zuletzt während ihres USA-Studiums für die North Carolina State University. Zuvor lief sie für den FC Bayern München auf.

"Ricarda ist eine starke Technikerin, die zudem sehr offensivfreudig ist. Bereits als U17-Spielerinnen konnte sie beim FC Bayern München erste Erfahrungen in der Frauen-Bundesliga sammeln und war zudem eine wichtige Spielerin in der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren konnte sie sich während ihres USA-Aufenthalts nochmals weiterentwickeln, weshalb wir uns über eine tolle Verstärkung freuen dürfen", sagt Trainer Alexander Kluge.

Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, ergänzt: "Mit Ricarda kommt eine Spielerin zu uns, die uns vor allem mit Hinblick auf die neue Saison verstärken wird. Genau wie wir als Verein will sie unbedingt in der 1. Frauen-Bundesliga spielen. Daher freuen wir uns, dass sie bereits jetzt ein Teil des SV Werder wird, das Team und die Stadt kennenlernt und ihren Teil zum Ziel Wiederaufstieg beitragen kann."

Ricarda Walkling selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Eine spannende Zeit liegt vor mir und ich freue mich sehr wieder in Deutschland spielen zu können. Der Wechsel zum SV Werder ist für mich der richtige Schritt. Ich werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen und wir unser Ziel erreichen werden."

Ricarda Walkling absolvierte in den vergangene vier Jahren ihr Studium an der North Carolina State University und lief dort für das Frauenfußballteam "Wolfpack" in 86 Partien auf. Zuvor spielte die gebürtige Hannoveranerin für den FC Bayern München, wo sie als 16-Jährige in der 1. Frauen-Bundesliga debütierte. Neben zwei Deutschen Meisterschaften mit dem FC Bayern sowie zwei Deutschen U17-Meistertiteln gewann die Mittelfeldspielerin mit der deutschen U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft 2014 den EM-Titel.

Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)