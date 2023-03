easyCredit BBL: FC Bayern siegt im Topspiel gegen ALBA Berlin: "Tut uns extrem gut"

Spitzenspiel in Berlin mit dem besseren Ende für den FC Bayern München. Nach dem Sieg im MagentaSport BBL-Pokal Halbfinale gewinnen die Münchner auch in der Liga gegen ALBA Berlin. Der FCB beschert den Berlinern die 2. Saisonniederlage. Bonn zieht damit vorerst an Berlin vorbei und ist Tabellenführer, die Berliner haben aber noch ein Spiel weniger. "Sie haben auch viel Druck auf uns aufgebaut. Sie haben uns aus der Komfortzone gelockt", analysiert Jayleen Smith die Niederlage.

Die Bayern gewinnen damit wettbewerbsübergreifend das 3. Duell gegen Berlin in dieser Saison. "Alle Spiele gegen ALBA waren eng. Das tut uns extrem gut, wenn der letzte Wurf dann reinfällt", freut sich Niels Giffey, der in der vergangenen Saison noch das Trikot der Berliner trug. Für beide Teams geht es jetzt am kommenden Dienstag in der EuroLeague weiter.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltages

ALBA Berlin - FC Bayern München 71:76

Spitzenspiel auf Augenhöhe in Berlin. ALBA kommt besser ins Spiel, doch zur Pause steht es Unentschieden. In der 2. Halbzeit sind die Bayern dann am Drücker und übernehmen knapp die Führung. Am Ende setzen sich die Bayern nach einem intensiven Spiel durch. Für Berlin ist es die 2. Niederlage in der BBL. Mit einem Spiel weniger müssen die Albatrosse vorerst die Tabellenführung an Bonn übergeben.

Jayleen Smith, 14 Punkte Berlin: "Es war ein hartes Spiel. Sie haben mehr 50:50 Bälle gewonnen. Normalerweise geben wir offensive Rebounds nicht her. Da waren auch ein paar Ballverluste dabei, aber wir spielen auch schnell. Da passiert das eben. Sie haben auch viel Druck auf uns aufgebaut. Sie haben uns aus der Komfortzone gelockt."

Othello Hunter, 24 Punkte Bayern: "Wir sind fokussiert geblieben. Wir haben gut getroffen. Wenn wir gegen so ein gutes Team spielen, wollen wir unbedingt gewinnen. Wir haben wirklich gut gekämpft."

Niels Giffey, Bayern: "Wir sind drangeblieben. Wir haben den Fokus hochgehalten. Alle Spiele gegen ALBA waren eng. Das tut uns extrem gut, wenn der letzte Wurf dann reinfällt."

