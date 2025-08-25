Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Waerenskjold gewinnt Deutschlandtour - Brennan siegt bei Finale

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 06:34 durch Sanjo Babić
Sören Waerenskjold (2024)
Sören Waerenskjold (2024)

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Norweger Sören Waerenskjold vom Team Uno-X Mobility hat die Deutschlandtour 2025 gewonnen. Auf der letzten Etappe von Halle (Saale) nach Magdeburg reichte ihm ein zweiter Platz, um seine knappe Gesamtführung zu verteidigen. Die Etappe selbst konnte Matthew Brennan (Team Visma / Lease a Bike) für sich entscheiden.

Vor Etappenstart hatte Waerenskjold nur zehn Sekunden Vorsprung vor Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) und 15 Sekunden vor Riley Sheehan (Israel - Premier Tech), was aber letztendlich reichte. Die Bergwertung der Deutschlandtour 2025 konnte derweil Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL) gewinnen, die Sprintwertung ging an Gesamtsieger Waerenskjold.

Der neue deutsche Rad-Star Florian Lipowitz, der bei der Tour de France noch sensationell das Podium erreicht hatte, spielte in der Gesamtwertung aufgrund des für Sprinter idealen flachen Profils der vier Etappen erwartungsgemäß keine Rolle. Angesichts eines Unfalls am Freitag, bei dem der Tour-Held gegen einen Stromkasten geprallt war, dürfte Lipowitz aber auch mit dem Erreichen des Ziels in Magdeburg zufrieden sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

