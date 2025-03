2. Bundesliga: Ulm schlägt Darmstadt - HSV und Elversberg torlos

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga hat der SSV Ulm 2:1 gegen Darmstadt 98 gewonnen, während und das Duell zwischen Hamburger SV und SV Elversberg mit 0:0 unentschieden endete.

In Ulm gelang es den Gastgebern, sich gegen Darmstadt knapp mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit durchzusetzen. Zwar eröffnete Ulm die Torausbeute spät, doch schnelle Kombinationen und präzise Angriffe führten zu gut platzierten Treffern von Lucas Röser (50. Minute) und Oliver Batista-Meier (57.). Clemens Riedel gelang für Darmstadt zwar ein Treffer in der 68. Minute, der den Rückstand kurzzeitig verringerte. Die Mannschaft blieb aber auf einen Punkt beschränkt.



Im Volksparkstadion trafen Hamburger und Elversberg aufeinander, wobei trotz intensiver Phasen und zahlreicher Chancen beider Seiten kein Tor erzielt werden konnte. Während die Hanseaten mit einem hohen Ballbesitz versuchten, die kompakte Abwehr der Saarländer zu überwinden, sorgten disziplinierte Defensivleistungen und wichtige Paraden für den torlosen Ausgang.

Quelle: dts Nachrichtenagentur