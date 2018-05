Finnbogason lässt Zukunft in Augsburg offen

Alfred Finnbogason spricht in SPORT BILD über einen möglichen Abschied beim FC Augsburg. „Ich habe einen Vertrag beim FCA bis 2020. Mein Fokus gilt dem nächsten Spiel. Nach der Saison setze ich mich wie immer mit meinem Berater zusammen, und wir reden“, sagt Finnbogason und lässt seine Zukunft offen: „Was im Sommer passiert, weiß keiner. Ich gehe davon aus, dass ich in Augsburg bin, denn hier habe ich einen Vertrag.“

Sein erklärtes Ziel lautet, sobald wie möglich international zu spielen. Das Verlangen danach sei „sehr groß“, so Finnbogason: „Das ist mein Ziel, ich möchte international spielen. Ich habe nur einmal in meiner Karriere in der Gruppenphase mit Piräus gespielt. Das war unglaublich schön, darin liegen meine Ambitionen. Ich hatte gehofft, das nächste Saison mit Augsburg erleben zu dürfen.“

Quelle: SPORT BILD