PEUGEOT Ocean Trophy 2025: Im Zeichen des Meeresschutzes

Volle Fahrt voraus! Am 17. Mai startet die PEUGEOT Ocean Trophy 2025. Mit an Bord sind mehr als 20 Schauspielerinnen und Schauspieler, die gemeinsam mit PEUGEOT die schönsten Abschnitte der Ägäis bereisen. Dabei werden nicht nur die Segel gesetzt, sondern auch ein Zeichen für Umweltschutz und nachhaltiges Reisen. Vor Ort sind Aktionen zur Bewahrung und Reinhaltung der Meere geplant, dabei stehen elektrifizierte Fahrzeuge von PEUGEOT für Fahrten über Land bereit. In diesem Jahr wird die Regatta wieder von PEUGEOT Österreich begleitet.

Los geht es am 17. Mai in Lavrion. Eine Woche lang segeln die Teams durch den Saronischen Golf um die Wette, entlang malerischer Städte wie Kea, Kythonos und Poros, bevor sie am 23. Mai wieder in Lavrion eintreffen. Unterwegs sind Aktionen geplant, die dem Zweck der Erhaltung der Meere dienen.

Unterwegs sind verschiedene Aktionen geplant, die den umweltbewussten Charakter der Reise unterstreichen. Das Team wird viele Nachhaltigkeitsprojekte besuchen, wie die Schildkrötenauffangstation oder ein Naturschutzgebiet, wo eine neue Vegetation entstehen kann. Fester Programmpunkt ist auch wieder ein gemeinsames Einsammeln von Plastikmüll aus dem Meer. Anschließend wird dieser von den Prominenten an die örtliche Mülldeponie geliefert.

Auch dieses Jahr geht wieder eine hochkarätige Besatzung an den Start. Mit dabei sind unter anderem Hannes Jaenicke, Katharina Witt und Wotan Wilke Möhring. Die Schauspieler*innen verbindet nicht nur ihr Talent vor der Kamera, sondern auch ihr Engagement für Umweltschutz. Der Schauspieler und Dokumentarfilmer Hannes Jaenicke ist Gründer und Vorstand der Stiftung Pelorus Jack, die sich dem Schutz der Meere gewidmet hat. Weitere bekannte Teilnehmer*innen sind unter anderen Simon Schwarz, Marie-Christine Friedrich, Christoph M. Ohrt, Claudia Michelsen und Perry Baumeister.

Die Aktionen werden durch die elektrifizierten Modelle von PEUGEOT begleitet. Der Fokus in diesem Jahr liegt auf dem PEUGEOT 5008 und dem PEUGEOT Expert mit Doppelkabine. Die PEUGEOT Ocean Trophy realisiert PEUGEOT gemeinsam mit dem Partner Marinepool.

Marinepool ist eine der führenden Marken für funktionale Segelbekleidung, Sicherheitsausrüstung und maritime Fashion. Für die PEUGEOT Ocean Trophy stattet Marinepool die gesamten Segelteams mit innovativer TecFashion aus - leistungsstark, sicher und nachhaltig konzipiert für den Einsatz auf See und den gemeinsamen Auftritt an Land.

Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland, über die Umweltaktion: "Die PEUGEOT Ocean Trophy ist eines unserer Event-Highlights im Sommer und wir freuen uns, wieder starten zu können, gemeinsam mit unserem Partner Spirit of the Ocean/Marinepool. Die Segelregatta verbindet den Spaß am Wettbewerb mit einem wichtigen Anliegen: dem Schutz unserer Meere und Umwelt. Durch ausgewählte Aktionen und viel Spaß auf dem Wasser möchten wir nicht nur den sportlichen Ehrgeiz wecken, sondern auch auf die Bedeutung des Meeresschutzes aufmerksam machen."

Reportage-Teams großer deutscher Sender begleiten die Regatta. Sie berichten teilweise live über die Umweltprojekte und machen auf ihr Anliegen aufmerksam.

Quelle: Peugeot Deutschland GmbH (ots)