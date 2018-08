Kovac: „Lewa und Bayern werden das gemeinsam stemmen.“

Niko Kovac spricht im Interview im SPORT BILD-Bundesliga-Sonderheft über sein Verhältnis zu Robert Lewandowski. „Ich habe während der WM, nach Polens Auftakt gegen Senegal, mit ihm gesprochen. Ich erwarte, dass er wieder mit der Freude Fußball spielt, die er über Jahre hatte“, erklärt Kovac: „Er soll wieder Spaß haben, sich einbringen. Denn nur so kann er der Mannschaft helfen: Indem er mit seiner Qualität vorangeht. Robert ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einer einzigartigen Statistik. Kein Klub, kein Trainer dieser Welt kann sagen: Wir brauchen Robert Lewandowski nicht. Wir brauchen Robert! Ich freue mich, auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin überzeugt, dass er ganz schnell wieder der wird, der er einmal war, der er sein möchte und den wir uns wünschen.“

Die harte Kritik in den vergangenen Wochen am Torjäger überraschte den neuen Bayern-Trainer: „Ich muss auch ehrlich sagen: Mich hatte die öffentliche Kritik schon auch stutzig gemacht. Natürlich habe ich das in Frankfurt aus der Ferne verfolgt, aber wenn ein Spieler so viele Tore erzielt hat, muss man auch einmal akzeptieren, wenn er nicht trifft. Man kann ein Ausscheiden oder eine Niederlage nicht einfach an einem Spieler festmachen. Spätestens die WM hat bewiesen: Wenn eine Mannschaft erfolgreich sein will, müssen alle an einem Strang ziehen. Ich bin überzeugt: Lewa und der FC Bayern werden das gemeinsam stemmen. Und dann wird der Verein so erfolgreich wie in der Vergangenheit sein.“

Quelle: SPORT BILD