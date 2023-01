2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt gegen Magdeburg

Am 18. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Magdeburg 3:2 gewonnen.

Kurz nach Spielbeginn gab es bereits einen Foulelfmeter für Düsseldorf, den Dawid Kownacki allerdings verschoss. In der sechsten Minute dann traf Moritz Kwarteng für Magdeburg, doch Kownacki gelang drei Minuten später der Ausgleich. Für den Rest der ersten Halbzeit dominierte Fortuna und Kownacki legte in der 34. Minute nach. Kwateng wiederum konnte in der 59. Minute das 2:2 erzielen. Das entscheidende Tor für Düsseldorf kam von Shinta Appelkamp in der 84. Minute.



Im parallel stattfindenden Spiel gewann der SC Paderborn 07 gegen den Karlsruher SC 1:0. Damit rücken Paderborn und Düsseldorf auf die Tabellenplätze vier und fünf vor. Karlsruhe bleibt auf Platz 13, während Magdeburg weiter auf Platz 17 den Abstieg fürchten muss.

Quelle: dts Nachrichtenagentur