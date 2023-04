CL: Bayern scheiden gegen Manchester City aus

Der FC Bayern München ist nach einem 1:1 gegen Manchester City im Viertelfinal-Rückspiel aus der Champions League ausgeschieden.

Mit einem Gesamtergebnis von 1:4 steht Manchester City im Halbfinale. Nach dem miserablen Ergebnis im Hinspiel waren die Hausherren zwar kampfeslustig in das Spiel gestartet, doch konnten sie zunächst ihre Energie nicht in Tore umsetzen. Erling Haaland traf in der 57. Minute für Man City, nachdem er zuvor einen Handelfmeter vergeben hatte. In der 83. Minute verwandelte Joshua Kimmich einen Elfmeter und konnte immerhin für das Rückspiel den Ausgleich erzielen.



Im parallel stattfindenden Viertelfinal-Hinspiel haben sich Inter Mailand und SL Benefica 3:3 getrennt. Nach Hin- und Rückrunde steht es dort 5:3 und Inter zieht ins Halbfinale ein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur