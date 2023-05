EuroLeague Final4 + BBL-Playoffs: FCB braucht noch 1 Sieg vs Göttingen und keinen neuen Trainer?

Der FC Bayern schlägt Göttingen mit Mühe 87:85, kann am Sonntag (ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport) das Halbfinale klarmachen. Einziger Wermutstropfen: Nationalspieler Andreas Obst musste das Spiel verletzt beenden. "Ich denke, die Verletzung von Andi hat uns emotional beeinflusst. Das Team wirkte wie ein platter Reifen in diesem Moment. Andi ist ein sehr wichtiger Spieler und als er vom Court gehumpelt ist, hat das unser Momentum zerstört. Das Wichtigste ist aber, dass wir 2:0 führen. Alles andere ist egal", fasst FCB-Trainer Andrea Trinchieri zusammen.

Über die Personalie Trinchieri wurde zuletzt viel spekuliert - dazu sagt FCB-Geschäftsführer Marko Pesic: "Andrea ist bis mindestens zum 30. Juni unser Trainer. Was danach passiert, schauen wir." Ludwigsburg entzaubert Oldenburg mit 73:72, gewinnt damit beide Auswärtsspiele und hat die Möglichkeit in Spiel 3 das Halbfinale zu sichern. "Ich bin stolz auf mein Team, aber wir müssen noch ein weiteres Spiel gewinnen", fasst Ludwigsburgs Trainer Josh King zusammen. " Wir haben uns die ganze Saison lang Herausforderungen gestellt. Wir werden das schaffen", glaubt Oldenburgs Dewayne Russell. Spiel 3 läuft am Sonntag ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der 2.Viertelfinal-Runde. Weiter geht es am Freitag mit BBL-Playoffs ALBA Berlin gegen Ulm und Bonn gegen Chemnitz - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport. In der EuroLeague steht das Final Four an - wer holt sich die Krone Europas? Olympiakos Piräus gegen die AS Monaco und der Classico FC Barcelona gegen Real Madrid - live ab 16.30 Uhr bei MagentaSport.

FC Bayern München - BG Göttingen 87:85 (Serienstand 2:0)

Die Bayern gewinnen Spiel 2 knapp und sichern sich den Matchball für das Halbfinale. Bitter für Göttingen, die sich fast den Sieg holen können und am Ende auch Pech mit den Schiedsrichtern hatten. Vor den letzten und entscheidenden Freiwürfen von Cassius Winston war nicht unbedingt ein Foul zu erkennen. Göttingen steht damit kurz vor dem Aus.

Roel Moors, Trainer Göttingen: "Das Spiel wird durch eine kleine Aktion entschieden, aber ich muss stolz auf meine Mannschaft sein. Sie hat alles gegeben. Wir sind nach dem Rückstand zurückgekommen. Wir werden im nächsten Spiel bereit sein."

Unzufrieden mit der Schiedsrichter-Leistung? "Nein! Ich fand sie sehr stark."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NE5uMUc1TDZhdlZKK1hzTis4ZVFvNVZFWmtFQ080YktiSVpUdnZWanNjND0=

Andrea Trinchieri, Trainer Bayern, wusste noch nicht, wie es Andreas Obst geht: "Nein. Ich weiß noch nichts... Ich denke, die Verletzung von Andi hat uns emotional beeinflusst. Das Team wirkte wie ein platter Reifen in diesem Moment. Andi ist ein sehr wichtiger Spieler und als er vom Court gehumpelt ist, hat das unser Momentum zerstört. Das Wichtigste ist aber, dass wir 2:0 führen. Alles andere ist egal."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmY4d1pKR1N3am5hL1EzbENxTlhKbWFrazFRMnZLdHZ4bG5xaUlURWhvYz0=

Isaac Bonga, 8 Punkte, Bayern über die erstarkten Göttinger nach der Verletzung von Andi Obst: "Dann kam das Momentum von Göttingen. Die hatten einen kleinen Run. Jeder weiß, Basketball ist ein Spiel von Runs. Andi ist raus und Göttingen hat plötzlich schneller gespielt. Wir haben das Spiel aber durch Details in unsere Richtung gehalten. So konnten wir doch noch gewinnen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVlDcGIrQytkZzRpRzk2TVFxTEVVWEp3M043U2lIUXBnWjMvUnZWUm96WT0=

Till Paape, 10 Punkte, Göttingen: "Näher an einem Sieg geht nicht, wenn man nicht gewinnt. Das ist schade. Wenn man mit 2 Punkten hier verliert, sind das nur Kleinigkeiten. Mir fallen ein paar Sachen ein, aber die könnte ich besser sagen, wenn ich das Spiel nochmal gucken würde. Das tut ein bisschen weh. Wir dürfen aber den Kopf nicht hängen lassen. Wir haben gezeigt, dass wir mitspielen können."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aUxYUVNHS0dtb3F0dUxVMFYwcDFjRmg1ZFZrcGx6aDBXUmNHYnB0Tnhjcz0=

Bitter für die Bayern - die Verletzungssorgen lassen nicht nach... Andreas Obst verletzte sich im 3. Drittel und konnte nicht weiterspielen. Die Verletzung von Obst im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K1V3V1h6UXZ1UFh6V1QxNEgxbDdNaThxbVJnQlpPNyt0MHQvM0YvRFIvVT0=

Marko Pesic, Geschäftsführer Sport, Bayern vor dem Spiel über BMW als neuen Sponsor der Bayern: "Der Vertrag mit Audi läuft zum Ende dieser Saison aus. Wir haben ab dem 1. Juli einen neuen Partner. Das ist strategisch sehr wichtig, da der Vertrag über 5 Jahre läuft. Alle reden auch über den SAP Garden, aber wir sehen auch hier im Audi Dome Potential außer den ganzen Sportveranstaltungen. Das wird eine tolle Partnerschaft, die dann ab dem 1. Juli anfängt."

Über das Gerücht, dass Andrea Trinchieri in der kommenden Saison nicht mehr Trainer in München ist und Pablo Laso im Zuge des BMW-Deals ebenfalls einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat: "Im Zuge des BMW-Deals? Andrea ist bis mindestens zum 30.6 unser Trainer. Was danach passiert, schauen wir. Es ehrt uns, dass solche Namen mit uns in Verbindung gebracht werden. Wir konzentrieren uns auf die nächste Saison, wenn diese vorbei ist."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SFhZV0JEMERia0xiRUltYnorQ2VYait2dzdNbG5NYXNrT2I2M0N5NGVTVT0=

EWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN Ludwigsburg 72:73 (Serienstand 0:2)

Matchball für Ludwigsburg! Die Riesen gewinnen auch das 2. Auswärtsspiel und können bereits in Spiel 3 den Einzug ins Halbfinale sichern. Die Oldenburger stehen damit mit dem Rücken zur Wand. Oldenburg konnte sich zwar im 3. Viertel kurzzeitig die Führung sichern, am Ende steht jedoch eine knappe Niederlage.

Josh King, Trainer Ludwigsburg: "Wir haben defensiv gut gespielt und die Stops zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ich bin stolz auf mein Team, aber wir müssen noch ein weiteres Spiel gewinnen. Das erste Team mit 3 Siegen gewinnt, wir haben 2... Beide Teams haben erst vor 36 Stunden gespielt und sind etwas müde und verfehlen hier und da ihre Würfe... Ich erwarte wieder ein enges Spiel. Spiele gegen Oldenburg sind immer knapp."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEd2aE1pVTZNYlRnekJxOEk0TWNNRjl6RS9qM05UaHBXZnByVFZZUW03VT0=

Pedro Calles, Trainer Oldenburg: "Ich denke, meine Mannschaft hat sehr hart gekämpft. Wir haben alles gegeben, was wir hatten. Der Hauptgrund, wieso wir nicht gewinnen konnte, war, dass sie 13 Offensiv-Rebounds hatten. Das ist ein Aspekt im Spiel, den wir besser kontrollieren müssen. Wir haben am Ende noch ein paar Dreier geworfen. Davor haben wir das nicht geschafft."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ymk3OUZOS0VuZDQ5OS9MdzVmeHhISDI4ZWxIY1FOemtEd3N2SEo1ZjVpcz0=

Dewayne Russell. 13 Punkte, Oldenburg: "Sie haben sehr gut gespielt. Wir müssen einiges besser machen. Die Serie ist aber noch nicht vorbei. Wir werden nach Ludwigsburg fahren und kämpfen. Wir haben uns die ganze Saison lang Herausforderungen gestellt. Wir werden das schaffen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXpUZUJ2QUxPODJOcFRJalYvZDhPRWZpeFBYOXNwY0lTNlQvYUl4QWlJVT0=

Jonathan Bähre, 9 Punkte, Ludwigsburg: "Wir waren offensiv von Anfang an nicht ganz so gut. Wir haben uns aber defensiv darauf fokussiert Russell zu stoppen. Das hat das ganze Spiel über gut funktioniert. Letztendlich haben wir ganz gut unseren Gameplan verfolgt... Wir wollten hart spielen. Das sind die Playoffs, hier geht es um alles."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nm11UTlaWHl5bDVCQ3FScXNlVjA5RkVkQ3pmSEEyckI4WnJYRmhnWHl5VT0=

Die letzten Sekunden des Spiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NXJCTHNjTlJkR0hWVlFHZDhnYnYrUUZTQnNsS2JiK2tQWUxPeXFBYkQrZz0=

Basketball live bei MagentaSport:

BBL-Playoffs-Viertelfinale Spiel 1 und 2

Freitag, 19.05.2023

BBL - Playoffs-Viertelfinale

Ab 18.45 Uhr: ALBA Berlin - ratiopharm Ulm (Spiel 3)

Ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets - NINERS Chemnitz (Spiel 2)

Sonntag, 21.05.2023

Ab 14.45 Uhr: BG Göttingen - FC Bayern München

Ab 17.45 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg

Final Four EuroLeague in Kaunas

Freitag, 19. Mai 2023

Ab 16.30 Uhr: Olympiakos Piräus - AS Monaco

Ab 19.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona

Sonntag, 21. Mai

Ab 15.45 Uhr Spiel um Platz ab 3

ab 18.30 Uhr Finale

Quelle: MagentaSport (ots)