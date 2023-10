2. Bundesliga: Osnabrück verpasst Sieg gegen Kaiserslautern

Zum Abschluss des achten Spieltags der 2. Bundesliga hat der VfL Osnabrück trotz langer Führung nur 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt.

Nachdem die Roten Teufel in der Anfangsphase noch die Kontrolle über das Spiel hatten, drehte ab der 15. Minute das Momentum. Zunächst verschoss Kevin Kraus für die Gäste einen Elfmeter, im Gegenzug ging der VfL durch einen Treffer von Erik Engelhardt in Führung. In der 37. Minute war es dann Mickaël Cuisance, der einen Elfmeter für die Hausherren verwandelte und deren Führung somit ausbaute. Kurz vor der Pause konnte allerdings Julian Niehues wieder verkürzen. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Kaiserslautern das Spiel und drängte auf den Ausgleich, Osnabrück hielt aber gut dagegen und kam regelmäßig zu Konter-Angriffen. In der Nachspielzeit schien die Hausherren aber das Glück zu verlassen, als Maximilian Thalhammer FCK-Spieler Boris Tomiak im Strafraum zu Fall brachte: Den fälligen Strafstoß verschoss Terrence Boyd allerdings. Die Hausherren konnten die Führung aber trotzdem nicht über die Zeit verteidigen, da Tomiak mit der letzten Aktion des Spiels doch noch den Ausgleich erzielte.

Durch das Remis bleibt Osnabrück Tabellenletzter, während Lautern auf den sechsten Rang abrutscht. Für Osnabrück geht es am Freitag in Düsseldorf weiter, Kaiserslautern ist zeitgleich gegen Hannover gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 1:0, SV 07 Elversberg - SpVgg Greuther Fürth 1:1.

St. Pauli gewinnt gegen Hertha - Platz eins



Am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC 1:2 gegen den FC St. Pauli verloren. Die Partie begann ruhig, beide Teams tasteten sich ab und suchten nach Schwachstellen im gegnerischen Aufbauspiel. Hertha gewann jedoch zunehmend mehr Räume und drängte nach vorn. Eher überraschend traf Johannes Eggestein in der 25. Minute und brachte St. Pauli in Führung. Zur zweiten Halbzeit wechselte die Hertha auf einer Position, die Kiezkicker kamen hingegen unverändert aus der Kabine. In der 74. Minute erhöhte Marcel Hartel per Kopf für St. Pauli. Die Hamburger schienen sich ihrer Sache zu sicher und betrieben ein streckenweise nachlässiges Aufbauspiel. In der 83. Minute gelang Derry Scherhant der Anschlusstreffer für die Hausherren und brachte die Spannung zurück in die Partie. Die Bemühungen der Berliner blieben jedoch ohne Erfolg. Es bliebt dabei: St. Pauli gewinnt das Spiel und klettert auf Platz eins der Tabelle.

Quelle: dts Nachrichtenagentur