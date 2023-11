DEL-Überblick und Deutschland Cup: 400 Punkte-Noebels gibt Berlins Richtung als Erster vor: "Da, wo wir jetzt stehen, wollen wir auch bleiben"

Nochmals Torspektakel (38!) in der DEL vor dem Deutschland Cup, der ab Mittwoch bis Sonntag erstmals mit den Wettbewerben der Frauen und Männer in Landshut ausgetragen wird. Die Eisbären Berlin marschieren weiter, gewinnen mit 4:1 in Ingolstadt. Die Eisbären bleiben damit Tabellenführer. Marcel Noebels, der seinen 400. DEL-Punkt holte, gibt das Ziel aus. "Da, wo wir jetzt stehen, wollen wir auch bleiben. Das war ein wichtiger Schritt", fordert Noebels. Ingolstadt - der Vize-Meister 2023 - steht nur auf Platz 10. Im Retrospiel zwischen Augsburg und Nürnberg siegen die Panther deutlich mit 6:2. Dank einer wilden Schlussphase und 4 Toren in 1:46 Minuten. Knapp am Rekord vorbei.

"Wir haben kein schlechtes Eishockey gespielt, aber am Ende holen wir aus 4, 5 Spielen nur einen Punkt. Das ist einfach zu wenig", ärgert sich Nürnbergs Danjo Leonhardt und fordert nach 80 Gegentoren: "So geht es nicht weiter!" Mit dabei war Kultreporter Fritz von Thurn und Taxis als Co-Kommentator. Mit Augsburgs Geschäftsführer Lothar Sigl redet er über alte und neue Zeiten. "Wir wollen uns so früh wie möglich retten, um ausreichen Zeit zu haben, für eine neue Mannschaft", verrät Sigl.

Der EHC Red Bull München gewinnt gegen Düsseldorf mit 2:1, klettert auf Platz 4. Die DEG bleibt Vorletzter, verliert nach 2 Siegen wieder. Auch in Mannheim ist die Stimmung nicht mehr gut. Nur ein Sieg aus 6 Spielen. Gegen Straubing verlieren die Adler mit 1:4. "Die Geschichte wiederholt sich in den vergangenen 5 Spielen. Wir arbeiten sehr hart und erspielen uns unsere Chancen. Dann machen wir aber einen kleinen Fehler und kassieren ein Tor", analysiert Linden Vey. Bremerhaven gewinnt beim Letzten Iserlohn mit 5:1, der 8. Sieg in Folge. Nino Kinder, Fischtown Pinguins, über die Erfolgsserie: "Wir sind eine eingeschworene Truppe. Natürlich sind die zwei Wochen Pause für den Deutschland-Cup für uns jetzt eher schade! Doch danach kommen wir wieder und greifen weiter an."



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag aus der DEL. Weiter geht es am Montag mit der Eishockey-Show mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Experte Rick Goldmann. Als Gäste sind Marc Michaelis vom EV Zug und Daria Gleißner vom ECDC Memmingen in der Show dabei - live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport. Auf das Eis geht es dann wieder am Mittwoch mit dem Auftakt des Deutschland Cup in Landshut der Männer und Frauen. Den Start machen die Frauen mit Tschechien gegen Finnland - live ab 16 Uhr und Deutschland gegen Dänemark ab 19.30 Uhr - live und kostenlos bei MagentaSport.

ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 1:4

Die Eisbären bleiben Tabellenführer, gewinnen mit 4:1 in Ingolstadt. Der Vize-Meister kommt noch nicht richtig in Fahrt. Der ERC steht nur auf dem 10. Platz.

Mirko Höfflin, Ingolstadt: "Wir waren lange gut im Spiel. Wir haben dann Fehler gemacht, die Berlin eiskalt ausgenutzt hat... Wir haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Natürlich haben wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Trotzdem spielen wir ein besseres Eishockey. So langsam ist ein Auswärtstrend zu sehen."

Jonas Stettmer, Berlin, ehemals Ingolstadt: "Mit dem Hintergrund vom letzten Jahr war das ein sehr besonderes Spiel. Dann durfte ich auch noch starten und spielen... Wir haben in Unterzahl überragend gespielt. Wir waren stark in der Defensive und haben kaum was zugelassen. Wir hatten dann im 3. Drittel einen besseren Torriecher."

Marcel Noebels, Berlin, machte per Vorlage seinen 400. DEL-Punkt: "Das ist nicht typisch für mich, dass ich eine Vorlage gebe, aber am Ende des Tages hatte ich in den letzten 2 bis 3 Spielen genug Chancen, um die 400 vollzumachen. Jetzt ist es mir gelungen und ein kleiner Meilenstein für mich. Wichtiger ist aber, dass wir bei einem sehr guten Gegner 3 Punkte geholt haben... Da, wo wir jetzt stehen, wollen wir auch bleiben. Das war ein wichtiger Schritt."

Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 6:2

Wahnsinn im Retro-Spiel: Vier Tore innerhalb von 1:46 Minuten im finalen Drittel machen Augsburg zum Sieger. Nürnberg fällt komplett auseinander und bleibt schwächstes Auswärtsteam mit aberwitzigen 80 Gegentreffern, nur Iserlohn ist schlechter.

Danjo Leonhardt, Nürnberg Ice Tigers: "Wir bekommen es einfach nicht hin einfach weiterzuspielen, wenn wir ein Tor schießen oder bekommen. Das müssen wir abstellen. So geht es nicht weiter... Wir haben kein schlechtes Eishockey gespielt, aber am Ende holen wir aus 4,5 Spielen nur einen Punkt. Das ist einfach zu wenig."

Mirko Sacher, Augsburger Panther: "Ein bisschen zu hoch, aber wir nehmen`s so mit. So viele Tore in kurzer Zeit, das habe ich noch nicht so oft erlebt!"

Irre Endphase in Augsburg, nach dem 3:2 Anschluss Nürnberg treffen die Panther viermal in kürzester Zeit. Zum Rekord reicht es aber nicht:

Kult-Reporter Fritz von Thurn und Taxis als Co-Kommentator über Karl Friesen: "Ich haben den Karl Friesen damals im Aktuellen Sportstudio getroffen. Da habe ich ihn gefragt: Karl, Sie als Menonit: Warum tun Sie sich das an? Warum lassen Sie sich vom Puck niederstrecken? Da lern ich Demut, hat er geantwortet!"

In der Halbzeitpause sprach Lothar Sigl, Geschäftsführer der Augsburger Panther, mit Fritz von Thurn und Taxis sowie Sascha Bandermann über die alten Zeiten, den Aufstieg Augsburg in die DEL, die Schwierigkeit als sportlicher Absteiger ein Team zusammenzustellen und die Zukunftspläne mit den Panthern. Sigl über die Phase der letzten Saison, als die Panther sportlich abgestiegen waren und die Planung für die DEL/DEL2 schwierig war, da der mögliche Aufsteiger noch nicht feststand: "Das war eine der schwersten Phasen. Die Planung für einen sportlichen Absteiger ist brutal schwer. Theoretisch hätte sich die Lizenzierung bis in den Juni gezogen. Eine Mannschaft unter diesen Aspekten zusammenzustellen, war für Christoph Kreutzer sehr schwierig."

Sigl plant deshalb: "Wir wollen uns so früh wie möglich retten, um ausreichen Zeit zu haben, für eine neue Mannschaft."

EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG 2:1

Ein später Gegentreffer unterbricht den Aufschwung der DEG. Red Bull München tut sich lang schwer gegen die defensiv eingestellten Rheinländer.

Maximilian Daubner, zum Sieg gegen Düsseldorf: "Im 3. Drittel war es ein Auf und Ab. Wir hatten aber das nötige Glück und haben das Tor noch geschossen. Wir haben die nötige Geduld gezeigt. Das hat sich ausgezahlt."

Moritz Wirth, Düsseldorf: "Die Leistung war durchaus ansehnlich. Umso ärgerlicher, dass wir kurz vor Schluss noch den Gegentreffer bekommen. Den einen Punkt hätten wir sehr gerne mitgenommen."

Was läuft bei der Düsseldorfer EG nun besser? "Wir spielen nun aggressiver. Wir sind laufaktiver. Wir kommen hart durch die Mitte ins eigene Drittel."

1:0 EHC Red Bull München, Christopher Desousa:

1:1 DEG, Moritz Wirth:

2:1 Red Bull München kurz vor dem Ende:

Adler Mannheim - Straubing Tigers 1:4

Der 3. Sieg in Serie für Straubing, die sich hinter Berlin an der Tabellenspitze festsetzen. Mannheim hingegen steckt in einer kleinen Krise, holt nur einen Sieg aus den vergangenen 6 Spielen.

Hunter Miska, Straubing, 97,2 Prozent Fangquote, 35 Saves: "Ich finde, wir haben 60 Minuten unglaubliches Hockey gespielt. Mannheim hatte auch sehr gute Phasen. Unsere Defensive hat einen sehr guten Job gemacht und unsere Angreifer haben die Pucks im Netz untergebracht."

Linden Vey, Torschütze Mannheim: "Die Geschichte wiederholt sich von den vergangenen 5 Spielen. Wir arbeiten sehr hart und erspielen uns unsere Chancen. Dann machen wir aber einen kleinen Fehler und kassieren ein Tor."

Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie 2:3

Schwenningen verliert den Nimbus der Unbesiegbarkeit in eigener Halle: Das erste Heimgegentor der Saison in Unterzahl beschert Schwenningen die erste Niederlage vor heimischer Kulisse. Die Kölner etablieren sich dank eines starken Siegtorschützen Alex Grenier unter den besten Teams in der Fremde.

Phil Hungerecker, Schwenningen, zur ersten Heimniederlage der Saison: "Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht. Es waren Kleinigkeiten wie das Gegentor in Unterzahl und unser schwaches Power-Play. Es macht trotzdem Spaß momentan. Der Körper ist ein bisschen müde, aber wir haben nach der Pause schon Bock weiterzuspielen."

Maximilian Glötzl, Kölner Haie, nach dem 5-Punkte-Wochenende: "Wir haben unsere Taktik einfach gut umgesetzt und hart gekämpft. Es ist ein gutes Gefühl mit den 5 Punkten in die Deutschland-Cup-Pause zu gehen. Den Schwung würden wir eigentlich gern direkt mitnehmen. Aber so kommen wir mit frischen Kräften aus der Pause und bauen auf das auf, was wir uns jetzt aufgebaut haben."

3:2-Führung für Köln durch Alex Grenier

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL, zieht vor der Deutschland-Cup-Pause ein erstes Fazit der Saison: "Dieses Jahr haben wir einen Boom in vielen, vielen Städten. Wir haben die sensationellen Zuschauerzahlen in Köln. In Berlin ist fast jedes Spiel ausverkauft. An allen Standorten läuft es richtig gut. Die neuen Samstagsspiele sind ein voller Erfolg. Auch bei Magenta Sport sind die Zuschauerzahlen dabei ja klasse."

Iserlohn Roosters - Pinguins Bremerhaven 1:5

Gegen das Tabellen-Schlusslicht holt sich Bremerhaven den 8. Sieg in Serie. Die Pinguins bleiben somit Zweiter. Nino Kinder, Fischtown Pinguins, über die Erfolgsserie: "Wir sind eine eingeschworene Truppe. Wir haben einfach Spaß am Eishockey. Natürlich sind die zwei Wochen Pause für den Deutschland-Cup für uns jetzt eher schade! Doch danach kommen wir wieder und greifen weiter an."

Charlie Jahnke, Iserlohn Roosters: "Die ersten 20 Minuten war das Puck-Management einfach nicht gut genug. Das war beides nach einem Turnover, beim zweiten Tor muss ich das auf meine Kappe nehmen."

2:0 Fischtown Pinguins durch Philipp Bruggisser, die Vorentscheidung im 1. Drittel:

Grizzlys Wolfsburg - Löwen Frankfurt 2:4

Wolfsburg verliert zu Hause gegen Frankfurt. Die Löwen sind damit nach 2 Pleiten wieder erfolgreich. Der Anschlusstreffer von Wolfsburg kommt zu spät. Das 2:3 fällt in der 58. Minute. Danach macht Frankfurt den Sack zu.

Jan Barta, Co-Trainer Frankfurt: "Klar sind wir happy. Wir hatten ein paar Spiele, die wir hätten gewinnen, aber auch verlieren können. Das wir das jetzt geholt haben, ist superwichtig für die Mannschaft. Wir haben ein bisschen was an den Reihen verändert. Das hat gut geklappt."

Janik Möser, Wolfsburg: "Wir haben die ersten 40 Minuten einfach verschlafen. Wir haben dann versucht in den letzten 20 Minuten nochmal alles zu geben. Wenn du Frankfurt aber so spielen lässt und dann 3 Hütten bekommst, ist es schwierig das aufzuholen."

Über den Deutschland Cup: "Ich freue mich mega, auch ein paar Gesichter wiederzusehen. Immer eine große Ehre vom Bundestrainer einen Anruf zu bekommen. Das wird eine gute Woche."

Deutschland Cup der Männer und Frauen live und kostenlos bei MagentaSport

Mittwoch, 08.11.2023

Spieltag 1 der Frauen

Ab 16.00 Uhr: Tschechien - Finnland

Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark

Donnerstag, 09.11.2023

Ab 12.15 Uhr: Österreich - Slowakei (Spieltag 1 der Männer)

Ab 16.00 Uhr: Finnland - Dänemark (Spieltag 2 der Frauen)

Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark (Spieltag 1 der Männer)

Freitag, 10.11.2023

Ab 14.45 Uhr: Tschechien - Dänemark (Spieltag 3 der Frauen)

Ab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland (Spieltag 2 der Frauen)

Samstag, 11.11.2023

Ab 10.45 Uhr: Slowakei - Dänemark (Spieltag 2 der Männer)

Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Tschechien (Spieltag 3 der Frauen)

Ab 17.45 Uhr: Deutschland - Österreich (Spieltag 2 der Männer)

Sonntag, 12.11.2023

Ab 10.45 Uhr: Dänemark - Österreich (Spieltag 3 der Männer)

Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei (Spieltag 3 der Männer)

Quelle: MagentaSport (ots)