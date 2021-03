1. Bundesliga: Bremen insgesamt chancenlos gegen Bayern München

Am 25. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen daheim gegen den FC Bayern München mit 1:3 verloren.

Die Münchener traten wie erwartet sehr dominant auf, in der sechsten Minute feuerte Gnabry aus 18 Metern knapp drüber. Die Kohfeldt-Elf war quasi ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Die Führung der Süddeutschen folgte in der 23. Minute, als Müller eine Kimmich-Ecke zu Goretzka verlängerte und der Mittelfeldmann wuchtig einnickte. In der 35. Minute steckte Müller im Strafraum perfekt für Gnabry durch und der Ex-Bremer ließ Pavlenka keine Chance. Zur Pause führte der deutsche Rekordmeister hochverdient. Nach dem Wiederanpfiff wurden die Grün-Weißen wesentlich aktiver, konnten aber keine echte Gefahr kreieren. Stattdessen ließ allein Lewandowski einige weitere Großchancen liegen: in der 54. Minute köpfte er nur den linken Pfosten an, in der 58. Minute scheiterte er erst an Pavlenka und grätschte den Nachschuss an die Latte. In der 67. Minute kam aber auch der Pole zu seinem Treffer, als eine Ecke bis zu ihm durchrutschte und aus kürzester Distanz nicht mal der starke Werder-Keeper intervenieren konnte. In der 79. Minute traf Lewandowski schon wieder das Aluminium, die Norddeutschen hatten mit der Höhe des Rückstands noch Glück. Dennoch konnten Gastgeber nochmal verkürzen, als Rashica in der 86. Minute allein vor Neuer noch am Welttorwart scheiterte, im Nachsetzen der eingewechselte Füllkrug aber zur Stelle war. Am Ende siegte Bayern München aber folgerichtig gegen über weite Strecken überforderte Hanseaten und hält als Tabellenführer Leipzig auf Abstand, Bremen bleibt Zwölfter.



In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Wolfsburg - Schalke 5:0, Mainz - Freiburg 1:0, Union Berlin - Köln 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur